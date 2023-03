Dernière ligne droite pour Stables, le Fantasy Game de courses hippiques propulsé par le PMU

Stables continue de révéler petit à petit quelques détails quant à sa première collection de tokens non fongibles (NFT). Pour rappel, Stables est un Fantasy Game hippique né de la collaboration du Pari mutuel urbain (PMU) et de l'incubateur de startups français 321founded.

Ce jeu Web3 s'appuie sur la blockchain Tezos (XTZ) et sur un système de NFT représentant des chevaux de course aux caractéristiques singulières et, surtout, calquées sur les performances de montures réelles. Une expérience unique qui promet d'allier monde physique et monde virtuel sous l'égide du premier opérateur de pari mutuel de sport hippique européen.

Ainsi, nous savons désormais que chaque NFT sera proposé au tarif unique de 99 €, le tout pour une supply totale de 6 666 NFT. Afin de ne pas rencontrer de problème de hausse de prix liée à d'éventuels mouvements de marché, le tarif sera annoncé en XTZ au plus près de la date de mint afin qu'il corresponde à 99 €.

La date de mint vient d’être révélée très récemment, à savoir le lundi 27 mars prochain. Nous vous invitons à suivre les actualités de Stables sur ses réseaux sociaux pour ne louper aucune information concernant ce premier mint, notamment sur Twitter et Discord.

Today, we’re revealing the price and supply:

👉 Mint price: 99€

👉 Supply: 6666

It's time to start filling up your wallets, Racers! 🏇

We will announce the price in XTZ closer to the mint so that the market volatility doesn't have a big impact on it 💪 pic.twitter.com/kIlJfslwXv

— Stables (@playstables) February 25, 2023