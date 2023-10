Depeg de stablecoin : Comment un investisseur crypto a-t-il perdu 131 000 dollars ?

Cette semaine, un stablecoin nommé Real USD (USDR) a subi la perte de son ancrage au dollar, et s’échange désormais à 0,53 $ environ.

Dans ce qui pourrait être une réaction de panique, un investisseur a échangé ce qui valait encore récemment 131 350 dollars contre des poussières d’USDC, comme l’indique la transaction ci-dessous :

Transaction de wUSDR contre de l’USDC

De son côté, le compte X Lookochain a identifié qu’un bot capitalisant sur la Maximal Extractable Value (MEV) s’était servi de cette erreur pour réussir un arbitrage à 107 000 dollars :

