Le nouveau plan stratégique publié par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) est clair : la dépendance au dollar doit être progressivement réduite. Que prévoit la région pour sa dédollarisation progressive ?

Les pays d’Asie du Sud-Est misent sur la dédollarisation

Souveraineté monétaire et réduction des risques ont été les mots d’ordre du nouveau Plan stratégique pour la communauté économique 2026–2030, qui a été publié par l’ASEAN à l’occasion de son 46e sommet.

Le groupement de pays d’Asie du Sud-Est souhaite renforcer l’utilisation de ses monnaies nationales, dans un contexte économique international qui s’est polarisé :

L’ASEAN encouragera l’usage des monnaies locales afin de réduire la vulnérabilité de la région face aux fluctuations des taux de change et aux chocs économiques et financiers extérieurs, et de diminuer les coûts de transaction liés aux paiements transfrontaliers.

En creux, ce sont bien sûr les droits de douane de Donald Trump qui sont évoqués. Certains pays de l’ASEAN, à l’instar de la Thaïlande ou du Vietnam, ont été particulièrement touchés par les revirements tarifaires du président des États-Unis.

La dédollarisation en marche en Asie

Cette évolution se voit de manière plus large en Asie et dans le « Sud global », qui vise à s’éloigner du dollar. Le groupement BRICS+ a ainsi multiplié les annonces en ce sens ces derniers mois. Une étude de Forex Complex montre par ailleurs que Singapour, l’Indonésie et le Japon sont les pays qui réduisent le plus rapidement leurs réserves en dollar en faveur de l’or et d’autres devises.

Cela montre aussi que la dominance du dollar ne laisse pas la place à une autre devise hégémonique. C’est plutôt une diversité de devises qui sera utilisée pour le remplacer, en Asie comme ailleurs.

Par ailleurs, les systèmes distincts tendent à se connecter, à l’instar du système de paiement élaboré par le groupement BRICS+. Ce dernier sera disponible pour tous les pays du monde, et pensé comme un réel concurrent à SWIFT. L’hégémonie du dollar est donc encore bien présente, mais menacée par de nombreuses initiatives.

Source : SCMP

