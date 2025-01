En décembre, les ETF Ethereum (ETH) spot ont enregistré plus de 2 milliards de dollars d'entrées nettes

Lancé il y a un peu plus de 6 mois aux États-Unis, les ETF Ethereum spot ont connu des débuts très timides. Toutefois, la tendance semble s'être inversée. Depuis que Donald Trump a remporté les élections présidentielles américaines, ces ETF surperforment, enregistrant très régulièrement des entrées nettes quotidiennes.

Les ETF Ethereum spot concluent leur année 2024 avec la manière

C'est ce qui s'appelle conclure son année en beauté. En décembre, les ETF Ethereum (ETH) spot ont enregistré leurs plus importantes entées nettes mensuelles depuis leur lancement à la fin du mois de juillet 2024.

Les 9 ETF ETH spot ont généré 2,08 milliards de dollars de flux nets entrants sur l'ensemble des jours de négociations du mois dernier. Il s'agit là du double des entrées nettes mensuelles enregistrées par ces fonds en novembre, qui s'élevait à un peu plus d'un milliard de dollars.

🔎 Est-il possible d'investir dans un ETF Ethereum spot en France ?

L'iShares Ethereum Trust (ETHA) de Blackrock a littéralement porté ces ETF, accumulant à lui seul 1,4 milliard de dollars d'entrées nettes en décembre et enregistrant une série de 13 journées consécutives de flux nets entrants. Sur le podium, on retrouve le Fidelity Ethereum Fund (FETH) avec 752 millions de dollars d'entrées nettes et le Grayscale Ethereum Trust et ses 274 millions de dollars d'afflux net positif.

Grâce aux mois de novembre et de décembre, les ETF Ethereum spot ont réussi à inverser la tendance. En effet, depuis leur arrivée sur le sol américain, ces ETF avaient du mal à enregistrer régulièrement des entrées nettes. Si bien qu'au 5 novembre 2024, ils avaient accumulé 554 millions de dollars de flux nets sortants.

Toutefois, depuis le 6 novembre, date de l'annonce de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les investisseurs se sont de plus en plus intéressés aux ETF ETH spot. Ainsi, entre le 22 novembre et le 31 décembre 2024, les ETF Ethereum spot n'ont connu que 3 journées de négociations avec des sorties nettes, contre 23 avec des flux nets entrants.

Grâce à ces très bons résultats, à la fin de l'année 2024, les entrées nettes cumulées des ETF ETH spot étaient de plus de 2,6 milliards de dollars, bien loin des 554 millions de dollars de flux nets sortant d'il y a 2 mois.

Quel avenir pour les ETF Ethereum spot et les ETF crypto en 2025 ?

Les bons résultats des ETF Ethereum spot ont coïncidé avec l'effervescence qu'a connue le marché des cryptomonnaies durant une partie du mois de novembre et de décembre. Le cours de l'Ether a retrouvé des couleurs durant cette période.

La cryptomonnaie a même réussi à franchir à 2 reprises la barre des 4 000 dollars, les 7 et 17 décembre. À l’heure actuelle, l'Ether se négocie à un peu moins de 3 500 dollars, soit un prix 60 % plus élevé qu'au début du mois de novembre.

Pour les analystes, cette année de lancement a été encourageante pour les ETF Ethereum spot et les ETF Bitcoin spot. L'investiture prochaine de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis pourrait avoir un impact positif sur l'avenir des ETF adossés à des cryptomonnaies.

💡 Suivez notre guide pour acheter rapidement et facilement de l'Ether (ETH)

Eric Balchunas et James Seyffart, analystes chez Bloomberg, ont affirmé que les investisseurs se verront offrir un plus large choix d'ETFs crypto en 2025. Ainsi, des ETF mêlant Bitcoin et Ether pourraient voir le jour, tout comme des ETF Litecoin, un fork du Bitcoin. Ça n'est que plus tard que les ETF XRP et les ETF Solana feront leur arrivée sur le marché américain.

Source : SoSoValue

