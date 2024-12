Dans les coulisses de la première transaction immobilière 100 % réglée en Bitcoin

La première transaction immobilière réalisée à 100 % en Bitcoin en France a suscité de nombreuses interrogations. Dans cet article, nous vous dévoilons les coulisses de ce projet audacieux et explorons comment la blockchain pourrait transformer le secteur immobilier.

Bitcoin : connecter 2 mondes et redéfinir le marché de l'immobilier

La publication de l'article sur la première transaction immobilière 100 % en Bitcoin en France, a suscité de nombreuses réactions et interrogations. Dans ce second article, nous allons tenter de vous éclairer et vous dévoiler les coulisses de ce projet.

Revenons aux origines. À la base, ce projet naît d'un constat simple : le marché immobilier traditionnel présente plusieurs défis majeurs qui freinent son évolution. Parmi ceux-ci figurent des frais élevés et des délais de transaction prolongés, dus à la présence d'intermédiaires multiples et à des processus administratifs complexes, rendant ainsi l'achat ou la vente de biens particulièrement long et coûteux.

L'objectif étant clair, il s'agit désormais de s'atteler à une tâche plus ardue : connecter 2 mondes radicalement différents, chacun avec ses dynamiques et modes de fonctionnement propres.

Ce n'est d'ailleurs que très récemment que les 3 associés de Bitcoinimmo ont réussi à attirer l'attention des acteurs professionnels et des investisseurs, qui, selon eux, « anticipent les gains potentiels du prochain Bull run ».

Les 3 pionniers ont ainsi initié le dialogue et créé un espace de réflexion pour rassembler notaires, avocats et professionnels de l'immobilier afin de développer un espace conforme et sécurisé pour l'intégration de Bitcoin dans le secteur immobilier. Ils ont également pour ambition de créer un véritable cadre légal, inexistant pour l'heure.

Suite à cette transaction, nous avons ressenti un réel engouement au niveau des particuliers, mais aussi des professionnels de l’immobilier.

Nicolas Fourchet, responsable de la stratégie commerciale de Bitcoinimmo

Dans les faits : comment fonctionne une vente immobilière en BTC ?

Mais alors, qu'est-ce qu'une transaction immobilière en Bitcoin ? Tout commence par un accord entre un acheteur et un vendeur, avec un prix de vente corrélé à l'euro durant tout le processus de vente, qui sera converti en BTC uniquement lors de la transaction finale.

La première étape est celle de la préparation : les parties impliquées vont alors fournir au notaire tous les documents nécessaires mais aussi les informations des wallets Bitcoin afin que ce dernier constate l'origine des fonds, la solvabilité des parties et la légitimité des adresses publiques (analyse des adresses et des transactions).

Si l'une des parties a besoin de s'approvisionner en BTC, il est désormais possible de bénéficier en France et en Europe des services d'un processeur agréé et régulé enregistré PSAN, auprès de l'AMF et bientôt aligné sur MiCA :

En collaboration avec Bull Bitcoin, aujourd'hui, nous sommes capables de faire des transactions 100% bitcoin même pour les frais inhérents à une vente immobilière.

Nicolas Fourchet, responsable de la stratégie commerciale de Bitcoinimmo

Le transfert des BTC se fait sous la supervision du notaire qui s'assure que la somme convenue est correctement transférée d'un portefeuille à l'autre. Lors de la vente des places de parking, les 2 parties ont utilisé des cold wallets pour effectuer le transfert.

Une fois la transaction validée, le notaire enregistre officiellement le transfert de propriété du bien immobilier et la blockchain enregistre quant à elle le transfert de fonds. Un acte notarié est ensuite délivré aux parties, certifiant de la légalité et de la validité de la transaction.

👉 Dans l'actualité - Le Bitcoin peut-il devenir un modèle de résilience numérique et environnementale pour les entreprises ?

À terme, les smart contracts pourraient automatiser certaines étapes comme le transfert de titres ou la gestion des fonds entre le compromis et la vente, ajoutant ainsi encore plus d'efficacité. Cependant, la présence des notaires restera indispensable en tant que « garants du droit Napoléonien », explique Nicolas Fourchet.

Dans le contexte de l'achat d'un bien immobilier avec des Bitcoins, la question fiscale intrigue. En effet, l'achat immobilier impliquant des Bitcoins entraîne la réalisation d’une plus-value sur ses cryptos, qui sera donc soumise à la flat tax de 30 %.

Un travail de recherche est actuellement mené conjointement avec les fiscalistes et les notaires afin de mettre en place une solution légale qui permettra d'éviter ou au moins de réduire cette taxe, nous confie Nicolas Fourchet.

Les frontières tombent : quel avenir pour Bitcoin dans l'immobilier ?

Aujourd'hui, l'intégration de la blockchain dans le secteur de l'immobilier est conduite par des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et le Moyen-Orient, qui ont adopté très tôt une position « crypto-friendly ».

Venez vivre la Puravida au Costa Rica ✨🇨🇷✨🌴🥥🦥🏡🏄 "Le meilleur est à venir!"

En effet, le long des routes au Costa Rica, il est possible d'apercevoir des panneaux proposant à la vente des demeures en BTC. Ce pays d'ailleurs très en vogue auprès des Français a inspiré un ancien membre du GIGN, Benjamin Prevaud, qui propose des services d'accompagnement à l'expatriation et à l'investissement dans cette jungle paradisiaque.

Sur la marketplace de Bitcoinimmo, il est d'ailleurs actuellement possible d'apercevoir quelques offres en Bulgarie, au Costa Rica mais aussi à la Grande-Motte ou à Marseille.

Villa à vendre au Costa Rica via le site de mise en relation de Bitcoinimmo

Bien que la France accuse un certain retard dans l’adoption technologique, des signaux positifs émergent du côté des banques et des autorités, relativise Nicolas Fourchet.

Avec Bitcoinimmo, l’immobilier n’a plus de frontière, à l’image de BTC.

Nicolas Fourchet, responsable de la stratégie commerciale de Bitcoinimmo

En utilisant la blockchain, les transactions immobilières deviennent globales, permettant à des acheteurs et des vendeurs, quelle que soit leur localisation, de se connecter directement sans subir les contraintes des systèmes financiers traditionnels.

Là où l'immobilier classique repose sur des intermédiaires locaux tels que les notaires ou les banques, la technologie permet de surmonter ces barrières, simplifiant les transactions et réduisant les coûts liés aux conversions de devises ou aux frais bancaires.

Ce modèle crée ainsi de nouvelles opportunités d'investissement pour le secteur de l'immobilier. Le défi majeur réside désormais dans le choix entre la souveraineté économique de Bitcoin, ou la centralisation, portée par les monnaies numériques de banques centrales (MNBC). Ce choix, selon Nicolas Fourchet, pourrait bien déterminer l'orientation future des transactions immobilières et de l’économie numérique.

