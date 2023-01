Cryptoast présente sa 1ère collection de NFT accompagnant un journal papier exclusif

Cryptoast est de retour avec une nouvelle édition de son journal papier riche en contenu exclusif. Et cette fois, l'accent est mis sur l'aspect communautaire en y associant une collection de 400 tokens non fongibles (NFT). Détenir un NFT de cette collection offrira son lot d'avantages, comme avoir la possibilité de participer à la rédaction des prochaines éditions.

Cryptoast dévoile une nouvelle édition de son journal

Après le succès d'une première édition exclusivement dédiée au Web3, Cryptoast renouvèle l'expérience de son journal papier. Pour cette deuxième édition, l'aspect communautaire est mis à l'honneur via une collection de 400 tokens non fongibles (NFT).

La nouvelle édition du journal comprendra un poster grand format du Cryptoast21, une liste des 21 personnalités crypto francophones qui ont contribué à la démocratisation de l'industrie des cryptomonnaies au cours de l'année 2022.

Elle inclura également une interview exclusive de Jean-Noël Barrot, Ministre chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, sur sa vision du marché des cryptomonnaies pour 2023, une enquête sur la situation de la France dans l'industrie du Web3, un dossier reprenant les fats marquants de l'année 2022 et bien d'autres surprises.

Fier de détenir notre 2ème édition papier ☄️

Cryptoast lance en parallèle sa première collection de tokens non fongibles, lesquels sont étroitement liés à cette édition du journal et aux prochaines. Nous avons l'intime conviction que les NFT représentent un puissant outil idéal pour créer une communauté et rapprocher les médias de leur public. C'est notamment pour cette raison que les détenteurs de ces NFT pourront influencer les futures éditions du journal papier de Cryptoast.

Une sorte d'organisation autonome décentralisée (DAO) verra le jour, laquelle permettra aux détenteurs de NFT de voter pour ou contre diverses propositions relatives au contenu des prochaines éditions : choix du sujet principal, choix des intervenants, choix des partenaires, et bien d'autres choses encore.

Notez que cette deuxième édition du journal a été imprimée en 1 500 exemplaires :

400 journaux collectors numérotés à la main et adossés aux 400 NFT ;

et adossés aux 400 NFT ; 1 100 journaux classiques (non collectors) qui seront distribués gratuitement et aléatoirement lors d’événements crypto.

Tout savoir sur les NFT associés

Cette nouvelle édition du journal s'accompagne de 400 NFT, tous représentent une partie de la couverture. Chacun de ces fragments a été émis sur la blockchain Polygon. Ainsi, en détenant un NFT de cette collection, vous détiendrez également un morceau de l’histoire de ce journal, au sens propre comme au sens littéral du terme.

Les NFTs sont répartis en 3 niveaux de raretés : Silver, Gold et Galaxy. Plus le fragment se situe vers le centre de la Une du journal, plus il est rare. Les fragments de la partie grisée correspondent aux NFTs Silver, ceux de la partie dorée aux NFTs Gold et enfin ceux de la partie violette représentent les NFTs Galaxy. Le niveau de rareté d'un NFT est désigné de manière aléatoire lors du mint, et les NFT sont répartis de la manière suivante :

302 NFT Silver ;

78 NFT Gold ;

20 NFT Galaxy.

Quels sont les avantages procurés par les différents NFT ?

Détenir un NFT de la collection Cryptoast apporte un certain lot d'avantages en fonction de sa rareté :

NFT Silver : 1 journal papier collector numéroté à la main et participation à la gouvernance des prochaines éditions ;

NFT Gold : 1 journal papier collector numéroté à la main, participation à la gouvernance des prochaines éditions et whitelist pour le mint du prochain numéro ;

NFT Galaxy : 1 journal papier collector numéroté à la main, participation à la gouvernance des prochaines éditions et mint gratuit du prochain numéro.

Comment mint un NFT Cryptoast ?

Pour mint un NFT, il faudra vous munir d'un portefeuille compatible avec la blockchain Polygon (MetaMask, Wallet Connect, Trust Wallet, etc). Assurez-vous également d'avoir au moins 100 MATIC dans votre wallet, ce qui correspond au coût du mint sans les frais de gas.

Les NFT pourront être mint à partir du 18 janvier prochain à 18h00 depuis cette page dédiée. C'est également sur cette page que vous pouvez retrouver toutes les réponses à vos questions concernant cette collection de NFT.

