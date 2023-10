Le cours du Bitcoin SV (BSV) bondit de +37% suite à un tweet de « Satoshi Nakamoto »

Le 1er octobre, le cours du BSV vivotait aux alentours des 31 dollars. La cryptomonnaie, qui a connu un certain engouement il y a quelques années, est actuellement loin de susciter le même enthousiasme. Située il y a quelques jours à la 64e place des cryptomonnaies les plus capitalisées, on n’entendait pour ainsi dire plus parler d’elle.

Mais un bond considérable de son cours a attiré l’attention depuis hier. En un peu plus d’une journée, le Bitcoin SV a ainsi bondi de +37 %, pour dépasser à nouveau les 43 dollars :

Le cours du BSV bondit depuis deux jours

Sa capitalisation est quant à elle passée à 791 millions de dollars, ce qui a propulsé le Bitcoin SV à la 49e place des cryptomonnaies les plus capitalisées. Comment alors expliquer ce regain d’intérêt pour le BSV ?

Pour comprendre ce qui s’est joué, il faut rappeler que le Bitcoin SV est en forme longue « Bitcoin Satoshi’s Vision », et que les équipes du projet ont toujours affirmé vouloir suivre la vision « originelle » du créateur de Bitcoin. Dans les faits, il s’agit cependant d’un énième fork : le BSV est issu d’un fork du Bitcoin Cash, lui-même un fork du Bitcoin.

Son lien avec Satoshi Nakamoto, quoique factice, est cependant encore considéré par une partie de la communauté. C’est la raison pour laquelle un mystérieux tweet du compte X « Satoshi Nakamoto », publié ces derniers jours, a eu un effet sur le cours du BSV.

Le compte du nom du créateur de Bitcoin promettait ainsi à la communauté des nouveautés pour la plus grande cryptomonnaie :

Bitcoin is a predicate machine. Over the following months, we shall explore different aspects that were not explicitly contained within the white paper. These aspects are all parts of bitcoin, and are important. Some of these ideas were touched upon in the early years; now is…

— Satoshi Nakamoto (@satoshi) October 2, 2023