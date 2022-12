Comment acheter des NFT sur la marketplace de Crypto.com ?

Depuis mars 2021, la plateforme Crypto.com a lancé sa propre plateforme dédiée aux tokens non fongibles (NFTs) avec l'ambition de proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Tutoriel complet de la marketplace de NFT de Crypto.com : comment acheter, vendre et collectionner des NFTs.

Crypto.com, c'est quoi ?

En quelques mots, Crypto.com est l'un des principaux exchanges centralisés de cryptomonnaies au monde. Fondé en 2016, il propose des services d'achat, de conservation et de staking sur plus de 150 crypto-actifs et dispose d'une offre phare, à savoir sa crypto- carte Visa.

Avec une présence dans près de 100 pays à travers le monde, et une communauté de plus de 70 millions d'utilisateurs, Crypto.com est devenu un incontournable du paysage de l'industrie des cryptomonnaies. Principale concurrente de Binance, FTX ou encore Coinbase, la plateforme se distingue par des partenariats de grande envergure.

Dans la continuité de son expansion phénoménale, Crypto.com a récemment obtenu l'enregistrement de prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France. C'est une étape indispensable dans le processus de mise en conformité de l'entreprise en Europe.

Parmi les nombreux exchanges centralisés du marché, Crypto.com fut le premier à proposer une marketplace de tokens non fongibles (NFTs).

L'ambition de Crypto.com est simple : s'imposer comme la plateforme phare pour les NFTs. Pour cela, l'entreprise met l'accent sur la simplicité d'utilisation et l'ergonomie de son interface. Par ailleurs, afin de toucher un maximum de débutant, Crypto.com a même choisi de proposer l'option d'achat de NFTs par carte bancaire.

Vous avez plusieurs moyens pour acheter un NFT sur Crypto.com, mais le plus simple est de passer par le marché secondaire.

Pour y accéder, rendez-vous dans l'onglet « Marketplace ». Naviguez à votre guise parmi les nombreuses collections disponibles et une fois qu'un NFT vous plaît, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour l'afficher.

La marketplace fournit pléthore d'informations sur ce NFT, à savoir le nombre de gens l'ayant vu et aimé, la blockchain sur laquelle il repose, son créateur et la collection associée ainsi que son prix. Deux options d'achat existent. Selon le choix du vendeur, il est possible de faire une offre aux enchères ou d'acheter directement.

Dans le cas de l'achat direct, cliquez simplement sur le bouton « Buy » pour procéder à la transaction. Par ailleurs, si le prix annoncé ne vous convient pas, vous avez la possibilité d'en proposer un nouveau en sélectionnant « Make an Offer ».

Dans le cas d'une enchère, cliquez sur « Place a bid » et choisissez le montant que vous souhaitez placer. Logiquement, celui-ci devra être plus important que celui de l'enchère précédente. Pas de panique, si quelqu'un place plus que vous, vos fonds reviendront sur votre portefeuille.

La marketplace NFT de Crypto.com

Une fois sur l'application, cliquez sur « Sign Up » et renseignez votre adresse email. Vous recevrez un lien de confirmation sur cette adresse, sur lequel vous devrez cliquer pour poursuivre. À ce stade, tapez votre numéro de téléphone et cliquez sur « Send Verification Code ». Indiquez le code de vérification que vous avez reçu par message.

Ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer l'étape de vérification de votre identité (KYC), indispensable à toute plateforme détenant l'enregistrement PSAN. Fournissez vos informations personnelles (nom, prénom, pièce d'identité et selfie), puis attendez que la vérification se fasse du côté de Crypto.com. Vous serez informé par email dans les heures qui suivent.

Comment accéder à la marketplace NFT de Crypto.com ?

Afin de vous rendre sur la plateforme de NFTs de Crypto.com, il faudra ouvrir votre application puis défiler le menu principal et enfin cliquer sur le bouton « NFTs », comme illustré ci-dessous :

Lors de votre première connexion, vous devrez créer un compte dédié uniquement à la plateforme de NFT de Crypto.com. Un wallet à votre nom sera créé, et il sera possible de le créditer avec des fonds depuis la page d'accueil pour procéder à des achats.

À partir de là, vous verrez trois catégories différentes : « Drops », « Collections » et « Marketplace ». L'onglet « Drops » vous permet de visualiser les prochaines collections de NFTs prêtes à être lancées. Si vous cliquez sur l'une d'entre elles, vous accéderez aux informations complètes sur la date de lancement, les créateurs et bien entendu le prix du mint.

Dans l'encadré « Collections », vous aurez un tableau complet des collections de NFTs en tendance. Il sera possible de trier par prix plancher et par volume de vente, et ceci sur différentes périodes de temps (journalier, hebdomadaire ou mensuel). Cette fonctionnalité est très utilisée pour estimer les tendances actuelles du marché.

Enfin, l'onglet « Marketplace » vous offre une vue sur les derniers NFTs listés sur la marketplace de Crypto.com. C'est sur celle-ci qu'il faudra cliquer pour découvrir les différentes œuvres disponibles à l'achat, accéder à votre profil et également mettre en vente vos propres NFTs.

Comment mint des NFTs sur Crypto.com ?

Si vous souhaitez vous procurer un NFT sur la plateforme de Crypto.com, vous avez la possibilité de participer au lancement d'un projet en procédant à son mint. Dans l'onglet « Drops », vous aurez accès à toutes les collections sur le point de se lancer.

En cliquant sur l'une d'entre elles, Crypto.com vous affichera toutes les informations importantes sur le projet, à savoir les liens vers les réseaux sociaux et le site Internet, une description, la roadmap et même parfois des vidéos de présentations des designs. Un compteur vous indique le temps restant avant le lancement officiel de la période de mint.

Une fois que le mint est ouvert, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Mint » et valider la transaction. À partir de là, le NFT sera stocké dans votre portefeuille et visible directement dans l'application Crypto.com.

Comment mettre en vente un NFT sur Crypto.com ?

Si vous souhaitez mettre en vente votre NFT sur la marketplace Crypto.com, vous devez cliquer sur le bouton correspondant à votre profil, situé en haut à droite de votre écran. Ensuite, en cliquant sur « My profile », vous aurez accès à l'ensemble des NFTs que vous détenez sur Crypto.com. Appuyez sur celui que vous souhaitez vendre puis sur « Sell », comme indiqué sur l'image ci-dessous :

Comme évoqué précédemment, vous aurez accès à deux méthodes pour mettre en vente votre NFT. L'onglet « Fixed Price » vous permet de définir un prix de vente fixe, tandis que « Auction » correspond à la mise aux enchères. Pour cette seconde option, vous devrez renseigner un prix minimum de vente et une date d'expiration des enchères.

Notre avis sur la marketplace NFT Crypto.com :

Comment s'inscrire sur Crypto.com ? L'inscription sur Crypto.com est très basique. Il suffit de télécharger l'application mobile sur votre smartphone. Ensuite, vous n'aurez qu'à renseigner votre adresse mail, définir un mot de passe sécurisé, valider votre première connexion sur votre boîte mail, vérifier votre numéro de téléphone et valider votre identité. Enfin, il ne vous restera qu'à définir un cote PIN pour accéder à l'application.

Comment s'inscrire à Crypto.com NFT ?

Quels sont les frais sur Crypto.com NFT ? Crypto.com applique des frais de 1,99% sur l'ensemble des transactions réalisées sur sa plateforme. C'est une coutume courante, que l'on retrouve chez les autres marketplace telles qu'OpenSea ou Rarible.

Où sont stockés mes NFTs Crypto.com ? Les NFTs natifs de Crypto.com sont stockés sur le réseau Crypto.org Chain. Toutefois, la marketplace est compatible avec certaines collections des blockchains Ethereum, Polygon, Solana et Cronos. Pour les connaître, rendez-vous sur leur site Internet.

