Circle augmente ses frais : échanger de l'USDC contre du dollar va coûter plus cher

Après avoir introduit des frais en février dernier sur le rachat d'USDC, Circle en a ajouté de nouveaux cette semaine. Quels acteurs sont concernés par cette nouvelle mesure, et dans quelle proportion ?

Circle introduit de nouveaux frais sur l'USDC

À l'image de nombreux stablecoins collatéralisés et centralisés, la promesse de l'USDC de Circle réside dans sa capacité à pouvoir être échangé contre du dollar à tout moment si besoin est. Pour cela, les entreprises peuvent utiliser le module Circle Mint, qui était initialement gratuit.

Or, des frais de 0,1 % ont été introduits en février dernier, en ce qui concerne les transactions supérieures à 15 millions de dollars. Désormais, Bloomberg rapporte qu'un nouveau palier a été franchi à propos des échanges « quasi instantanés ». Et pour cause, ceux-ci sont dorénavant payants à leur tour, lorsque le rachat d'USDC dépasse les 2 millions de dollars. À ce propos, un nouveau barème progressif de frais commence à 0,03 % du montant de l'ordre.

Dans un communiqué, un porte-parole de l'entreprise a évoqué une mesure destinée à favoriser la disponibilité des liquidités :

Les options de remboursement de Circle Mint soutiennent la disponibilité de liquidités instantanées à l'échelle mondiale, à l'instar des banques et autres institutions financières qui facturent la rapidité et le service.

Ainsi, 2 pistes de réflexion pourraient expliquer cette nouvelle politique. La première réside dans la baisse des taux directeurs entamée par la Réserve fédérale (Fed) le mois dernier. Une part non négligeable de l'USDC étant collatéralisée par des obligations américaines, des baisses de taux pourraient entraîner, à terme, une baisse de revenus pour Circle. De ce fait, de nouveaux frais pourraient alors jouer un rôle compensatoire.

Un autre axe d'étude peut aussi se trouver dans la liquidité de l'USDC, comme l'explique justement le porte-parole. Nous l'avons constaté en mars 2023 avec la crise bancaire aux États-Unis et la faillite de Silicon Valley Bank (SVB), un mouvement de panique sur le marché peut menacer, au moins à court terme, la stabilité d'un actif comme l'USDC.

Avec des frais sur les retraits rapides, il est alors possible que le scénario d'un bank run soit atténué en permettant à Circle d'optimiser la rotation de ses liquidités. Pour l'heure, les retraits standards restent toutefois gratuits, moyennant 2 jours ouvrés d'attente en moyenne.

À ce jour, l'USDC dispose d'une capitalisation de 35 milliards de dollars, soit 3,4 fois moins que l'USDT de Tether, son principal concurrent.

Source : Bloomberg

