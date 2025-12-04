Changpeng Zhao tease un nouveau marché prédictif avec yield sur la BNB Chain

L’ex-PDG de Binance a annoncé le lancement d’un nouveau marché prédictif sur la BNB Chain. Soutenu par YZiLabs, il permettra aux utilisateurs de récolter des rendements sur les fonds alloués aux paris.

Un nouveau marché prédictif présenté par Changpeng Zhao

Sans doute frileux en termes de poursuites légales, Changpeng Zhao présente ce nouveau projet avec un disclaimer : « Ce tweet ne constitue pas un soutien ». Pour autant, le projet Predict.fun est bel et bien ancré dans l’écosystème de Binance et de CZ.

Créé par un ancien de Binance, il a été financé par YZiLabs, le fonds de placement de la fortune de Changpeng Zhao. Il utilise par ailleurs la BNB Chain.

Dans l’écosystème de plus en plus saturé des marchés prédictifs, Predict propose une nouveauté : le yield farming. En général, les utilisateurs de prediction market misent sur une issue, et leurs fonds restent immobiles jusqu’à sa résolution. Predict souhaite changer cela en proposant des revenus sur les fonds immobilisés.

Ce modèle s’inscrit dans une tendance de fond : les autres marchés prédictifs proposent eux aussi des moyens de gagner davantage de récompenses, que cela soit par le staking ou par des systèmes de points.

Pour l’instant, Predict est très loin de concurrencer les grandes plateformes, avec un volume d’échange situé autour des 300 000 dollars et 12 000 utilisateurs actifs. Mais le soutien de taille de CZ et YZiLabs pourrait aider ce nouveau-venu à percer.

