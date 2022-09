Certhis, l'outil de création de collections NFTs ultra simplifié pour tous

Certhis est une solution décentralisée permettant de créer, superviser et partager ses collections de tokens non fongibles (NFTs) sur son propre site Web en quelques minutes. Avec Certhis, les marques et les entreprises peuvent facilement déployer une collection de NFTs et y ajouter une multitude d’utilités grâce à une marketplace d’applications très fournie. Découvrez comment Certhis aide les entreprises à adopter le Web3.

Créer et monétiser des NFT facilement avec Certhis

Certhis est un outil permettant à n'importe qui de créer en quelques instants sa propre collection de tokens non fongibles (NFT) et de la publier sur son propre site Internet.

Principalement destiné aux entreprises et aux créateurs, Certhis permet aux marques d'élargir leur audience tout en fidélisant leur clientèle en publiant leurs collections de NFT directement sur leurs sites.

Certhis dispose également de sa propre API, rendant son écosystème totalement ouvert. Cela permet à tout développeur de proposer des applications à la communauté Certhis.

Certhis propose également une multitude d’applications prêtes à l'emploi et simples d'utilisation afin d'apporter une réponse complète aux différents besoins des marques, quel que soit leur secteur d'activité, en leur permettant d'intégrer le Web3 sans la moindre ligne de code.

Grâce à ses nombreuses applications, Certhis permet de créer de véritables programmes de fidélité basés sur l'achat d'un NFT, par exemple à travers l’application NFT Scanner en offrant l'accès à des évènements physiques exclusifs pour leurs détenteurs ou avec l’application Web3mail, qui donne la possibilité aux créateurs d’une collection de communiquer avec les détenteurs de ses NFTs.

Plus que jamais, les NFT agissent comme un moyen novateur de fidéliser une communauté et permettent à leurs créateurs de percevoir une nouvelle source de revenus en développant un marché secondaire avec lequel ils peuvent toucher des commissions.

À ce titre, Certhis propose une intégration optimale avec les plus grandes plateformes de création de sites Web comme WordPress ou encore pour une boutique en ligne hébergée sur Shopify. Une façon simple de se démarquer sans devoir passer par une plateforme tierce.

Pour la première fois, il est possible d’intégrer sa véritable marketplace directement sur son site de manière simplifiée grâce à Certhis. Ainsi, les clients de la marque peuvent à la fois mint des NFTs exclusifs, mais également les revendre au même endroit.

Notez que les outils de Certhis sont compatibles avec les plus grandes blockchains telles qu'Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX) ou encore la BNB Chain.

Enfin, l'application propose un tableau de bord permettant de retrouver toutes les informations principales relatives à chaque collection ainsi que les données générales du compte comme les pourcentages de royalties définis et l'adresse de portefeuille où celles-ci doivent être transférées. Tout est pensé pour être accessible en un clic.

Figure 1 : Aperçu du tableau de bord Certhis

👉 Des questions sur le fonctionnement de Certhis ? Visionnez cette vidéo de présentation :

À qui s'adresse la plateforme Certhis ?

Bien que n'importe qui puisse utiliser Certhis, certains de ses outils sont principalement destinés aux professionnels et à leurs agences Web. Nous allons voir ensemble quels sont ces outils et en quoi ces derniers peuvent apporter une réelle plus-value à votre marque.

Peu importe l'utilisation de Certhis que vous ferez, il sera dans tous les cas nécessaire de passer par l'application (actuellement en version bêta) en utilisant un portefeuille de cryptomonnaies comme MetaMask. Aucune inscription n'est nécessaire.

Aux marques et entreprises

Aujourd'hui, lorsque l'on possède une entreprise ou une marque et surtout lorsque notre activité est présente sur Internet, l'ajout de NFT apporte une réelle plus-value tant au niveau de la fidélisation des clients que de l'innovation.

Pour cela, Certhis propose une multitude d'outils, notamment la possibilité d'implémenter de nouvelles sections sur votre site totalement réservées aux détenteurs de NFT. Un NFT est également une preuve d'authenticité à part entière et immuable, c'est pourquoi cela s'avère être un avantage non négligeable, et cela particulièrement si vous êtes propriétaire d'un point de vente physique.

En quelques clics, il est possible de générer autant de collections et de NFTs que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez modeler comme bon vous semble les fonctionnalités de la collection et définir un pourcentage de royalties pour la revente de ces derniers.

Grâce à la marketplace d'applications de Certhis, il est également possible de définir des fonctionnalités uniques pour vos collections, comme la possibilité de créer et distribuer des tokens ou encore d'offrir aux détenteurs de vos NFT une chance de gagner des prix.

Figure 2 : Exemples d'options disponibles sur une collection de NFTs

De plus, Certhis propose le premier programme d'affiliation blockchain afin de vous permettre d'étendre la portée de votre marque. Que ce soit à destination d'une agence Web, de vos réseaux sociaux ou d'influenceurs, il est désormais possible de créer un système d'affiliation pour vos NFT pour que les promoteurs de votre projet touchent une commission.

👉 Créez et partagez dès maintenant votre collection de NFT pour votre entreprise

Aux créateurs et aux artistes

Grâce à l'outil tout-en-un de Certhis, vous pouvez créer et développer vos œuvres sous forme de NFT et les importer directement sur votre site grâce aux modules d'intégration ou via une simple ligne de code à importer.

De plus, si vous ne possédez pas de site pour exposer vos créations, il sera bientôt possible d’utiliser et de promouvoir directement votre page collection sur Certhis.

Avec Certhis, libre à vous de créer une infinité de collections de NFTs en important vos propres modèles et de choisir la commission que vous toucherez pour chacune d'entre elles sur les ventes et reventes effectuées sur le marché secondaire.

Il sera également bientôt possible de mettre vos collections en avant via la vitrine Certhis Mint Explorer afin de les partager à votre communauté. Prochainement, il sera même possible d'exposer vos plus beaux NFT dans un metaverse et de les convertir en 3D en un clic.

Si vous vous sentez l'âme d'un créateur de mode, vous pourrez même vendre vos pièces dans un magasin virtuel afin d'habiller les avatars de vos clients.

Enfin, grâce au tableau de bord de Certhis, vous pouvez surveiller toutes vos collections d'un coup d'œil et voir en temps réel les tendances d'achat concernant vos NFT.

👉 Connectez votre portefeuille à Certhis pour partager vos collections

Notre avis sur les outils de Certhis

Considérant le succès croissant des marchés en ligne, les NFT ont indubitablement une plus-value à apporter à ce secteur florissant. Que ce soit en tant que preuve d'authenticité immuable, en tant que pièce à collectionner ou encore en tant que pass offrant certains avantages exclusifs, les NFTs sont de plus en plus adoptés par les marques et les entreprises.

Alors qu'il n'est pas forcément évident de se confronter à ces nouvelles technologies et encore moins de les apprivoiser, Certhis a su développer une solution tout-en-un permettant à n'importe qui, sans connaissance particulière dans un quelconque langage de programmation, de s'approprier le Web3 pour développer son entreprise à travers les NFTs.

L'intérêt de Certhis est double : d'une part, que vous soyez un professionnel ou un créateur, vous êtes totalement maître de votre ou de vos collections. Vous pouvez, en quelques minutes, créer ou importer une collection de NFTs et l’intégrer sur votre site Web pour la promouvoir. De plus, vous bénéficiez d'une façon totalement novatrice et unique de promouvoir votre marque.

L'import de NFT sur un site Web n'a jamais été aussi simple, il suffit pour cela de copier une simple ligne de code ou bien d'utiliser un plug-in dédié pour les plus grandes plateformes de shopping en ligne telles que Shopify, Wix, ou une boutique en ligne hébergée sur WordPress.

De plus, rappelons que Certhis est une solution totalement décentralisée : aucune inscription n'est nécessaire, il suffit de se connecter via WalletConnect, Coinbase Wallet ou MetaMask. Son utilisation est également totalement gratuite, la plateforme ne prélève seulement qu'un pourcentage de royalties sur les ventes de vos collections.

Enfin, Certhis est la première entreprise à proposer un système d'affiliation blockchain basé sur les NFT afin de permettre aux créateurs et aux entreprises de récompenser les influenceurs et les membres fidèles de leur communauté via une commission exclusive.

👉 Intéressé ? Contactez Certhis via leur formulaire dédié

