Certains appareils basés sur macOS en danger : Apple déploie un correctif pour corriger 2 failles « zero-day »

Le mardi 19 novembre, Apple a publié un avis de sécurité exhortant ses utilisateurs à mettre à jour leur système macOS. La société a déployé un correctif pour 2 vulnérabilités critiques exploitées par des pirates ciblant les Mac équipés de processeurs Intel.

Cet avertissement a également retenu l'attention de Changpeng Zhao, cofondateur et ancien PDG de Binance. Sur son profil X, il a incité ses abonnés à mettre à jour leurs appareils sans attendre, afin de se prémunir contre d'éventuelles attaques.

If you use a Macbook with Intel based chip, update asap!

Stay SAFU!https://t.co/mk2Jsicnte

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 20, 2024