Celsius rembourse 120 millions de dollars d'emprunt et sécurise sa position sur Bitcoin

Longtemps pointé du doigt pour mauvaise gestion de ses placements, Celsius vient de nouveau de rassurer ses investisseurs. La plateforme a remboursé 120 millions de dollars de stablecoin DAI sur sa position d'emprunt en Bitcoin (BTC), baissant ainsi le prix de liquidation à 4967 dollars.

Celsius rembourse ses dettes

C'est une affaire qui anime l'écosystème des cryptomonnaies depuis maintenant plusieurs semaines. Pour rappel, la plateforme était accusée de mauvaise gestion des fonds de ses clients et de sur-exposition à des actifs risqués. Pire, certains experts menaçaient d'une potentielle insolvabilité en cas de trop forte chute du cours du Bitcoin (BTC).

En l'espace de quelques jours, Celsius s'est acquitté de la majeure partie de sa dette envers le protocole d'emprunt décentralisé Maker DAO. Ce sont ainsi plus de 120 millions de dollars de stablecoin DAI qui ont été remboursés, comme le montre l'historique de leurs mouvements :

Historique des mouvements de Celsius sur sa position sur Maker DAO

En remboursant sa dette à Maker DAO, Celsius a réduit le risque de liquidation potentielle de sa position. Dans la finance décentralisée, les liquidations se produisent lorsque la valeur du collatéral déposé en garanti (ici Bitcoin) descend en dessous de la valeur de l'emprunt.

Informations sur les positions de Celsius sur Maker DAO

Face à la récente chute du cours des cryptomonnaies, Celsius a pris les devants et anticipe ainsi une chute éventuelle du Bitcoin bien en dessous de la barre des 10 000 dollars. En effet, ce remboursement a permis d'abaisser le seuil de liquidation de la position à 4967 dollars par Bitcoin.

Ces initiatives de Celsius sont notables compte tenu des craintes concernant la solvabilité de la plateforme, dans un contexte de baisse des principaux actifs du marché des cryptomonnaies. Par ailleurs, ces craintes avaient été exacerbées lorsque Celsius a annoncé la suspension des transferts et retraits de sa plateforme.

Pour offrir des rendements attractifs à ses clients, la plateforme de lending a eu recours à des emprunts avec leviers sur des markets makers autonomes, notamment Maker DAO. Lorsqu'un utilisateur achète du Bitcoin, Celsius le convertit en Wrapped Bitcoin (wBTC) et le dépose en collatéral sur le protocole Maker pour emprunter du stablecoin DAI.

Le 13 juin dernier, Celsius disposait de plus de 17 000 wBTC placés en levier sur Maker. Cette position risquait la liquidation si le Bitcoin chutait en dessous de 22 500 dollars. En prévision, la plateforme a ainsi déposer près de 7 000 wBTC supplémentaires afin de re-collatéraliser sa position.

Quelques jours plus tard, le Bitcoin dégringolait encore et se stabilisait aux niveaux auxquels on le connait actuellement, à savoir proche de 19 000 dollars. Toujours est-il que pour le moment, Celsius semble naviguer relativement bien dans cette tempête qu'elle affronte.

