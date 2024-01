Le CBOE indique que les ETF Bitcoin spot seront disponibles au trading demain – Pas encore d'approbation de la SEC

Le Chicago Board Options Exchange (CBOE) annonce que 6 ETF Bitcoin spot, dont celui d'Ark Invest & 21Shares, seront disponibles au trading dès demain. On fait le point sur ce qui se trame au cours de cette soirée qui s'annonce historique.

Le Chicago Board Options Exchange (CBOE) liste 6 ETF Bitcoin spot pour demain

Le Chicago Board Options Exchange (CBOE) a annoncé sur son site Internet que 6 ETF Bitcoin spot seraient disponibles au trading dès demain, dont celui d'Ark Invest & 21Shares, c'est-à-dire celui dont la date butoir tombait aujourd'hui. L'annonce est apparue après que le CBOE est empressé la SEC d'accepter la cotation des ETF le plus rapidement possible :

« Afin de faciliter la cotation dans les délais, la Bourse demande l'accélération de l'enregistrement de ces titres en vertu de la règle 12d1-2 du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. » CBOE

Les 5 autres ETF Bitcoin spot prévus sur le CBOE sont ceux de Fidelity, Franklin Templeton, Invesco Galaxy, VanEck et WisdomTree.

Capture d'écran provenant du site du Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Les ETF Bitcoin spot de BlackRock et Valkyrie quant à eux, seront listés sur la bourse du Nasdaq en cas d'acceptation par la SEC. Ceux de Hashdex et de Grayscale seront listés au New York Stock Exchange (NYSE) en cas d'accord du régulateur américain.

Cela ne signifie pas pour autant une approbation officielle de la SEC pour les différentes demandes d'ETF Bitcoin au comptant en attente. Selon les analystes de Bloomberg, l'organisme de Gary Gensler devrait se prononcer entre 22 heures et minuit ce soir, heure française. Certaines sources indiquent que l'information pourrait sortir à l'heure de fermeture du marché américain, soit peu après 22 heures.

Selon James Seyffart, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg, ces dépôts font partie du processus normal afin que tous les ETF BTC spot puissent être lancés en simultané. Toutefois, ils ont été déposés bien pus tôt que ce qui était attendu.

Pour l'heure, le cours du Bitcoin est relativement stable et évolue autour des 46 400 dollars dans l'attente de la réponse de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour les ETF Bitcoin spot.

