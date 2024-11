Bourse et cryptomonnaies : 5 conséquences possibles des élections présidentielles américaines 2024

Les élections présidentielles américaines auront lieu demain et les yeux du monde sont rivés sur les États-Unis. La volatilité pourrait être grande cette semaine sur les marchés de cryptomonnaies et à Wall Street. À quoi peut-on donc s’attendre dans les jours à venir ?

1. Bitcoin (BTC) : forte volatilité à prévoir pour la plus grande cryptomonnaie ?

La reine Bitcoin s’est invitée dans le discours politique ces derniers mois. Donald Trump s’est très tôt positionné comme un candidat « pro-crypto », allant jusqu’à affirmer que les prochains BTC devraient être « made in America ». Si ses critiques ont noté un certain opportunisme de la part du candidat républicain, l’écosystème crypto local a cependant largement suivi. On a en effet vu nombre d’endorsements de la part de PDG de sociétés blockchain.

De son côté, Kamala Harris est apparue plus hésitante, face à un héritage controversé de Joe Biden. Le président actuel a en effet surtout ignoré les cryptomonnaies pendant son mandat, et l’affaire FTX, qui a fait surgir des liens entre la famille Bankman-Fried et le parti démocrate, n’a pas aidé. Pour autant, la candidate démocrate semble avoir réalisé que des électeurs potentiels se cachaient dans la communauté crypto. Elle a donc fait quelques signes d’ouverture ces derniers mois, se déclarant en faveur de l’innovation technologique.

Le résultat de tout cela, c’est que le cours du Bitcoin pourrait être affecté plus que lors des élections présidentielles américaines précédentes. Le sujet des cryptomonnaies et de la souveraineté monétaire n’avait en effet jamais fait autant de chemin dans l’espace public et politique. D’autant plus que la semaine dernière, la cryptomonnaie s’est déjà fortement approchée de son record absolu. Son nouvel « ATH » aura-t-il alors lieu cette semaine ?

2. La Bourse polarisée : quels secteurs pourraient être affectés ?

Le système bipartite américain tend à polariser les discussions et les positionnements, et cela se retrouve du côté de la Bourse. Les investisseurs anticipent déjà les conséquences d’une victoire républicaine ou démocrate, avec des secteurs qui tendent à être favorisés par l’un ou l’autre des candidats.

Tout d’abord, il faut noter que la contestation des résultats – très probable si Donald Trump ne l’emportait pas – pourrait secouer Wall Street. Ensuite, les secteurs boursiers affectés par une victoire de Kamala Harris pourraient être ceux liés aux entreprises « vertes », historiquement promues par le parti démocrate.

À l’inverse, une victoire de Donald Trump pourrait profiter au secteur de la défense et de l’armement. Les industries pétrolières pourraient également être plus favorisées en cas de victoire d’un candidat historiquement peu convaincu de l’existence des changements climatiques.

Au-delà de secteurs précis, ce qu’il faut surtout retenir, c’est que les marchés financiers sont avides de stabilité. Le bon déroulement de l’élection devrait donc avoir le plus d’impact sur la volatilité ou non en Bourse. En cas de contestation, il faudra s’attendre à une forte volatilité.

3. Les « memecoins » politiques en hausse ?

Doland Tremp (TREMP), MAGA (TRUMP), Kamala Horris (KAMA), Jeo Boden (BODEN)… Les tokens de cryptomonnaies liés aux personnalités politiques sont arrivés sur le devant de la scène ces derniers mois. Et si ces cryptomonnaies ne sont pas liées aux candidats, elles restent affectées par les élections.

En tant que memecoins, elles sont cependant particulièrement volatiles. Le TRUMP a ainsi perdu 21 % sur les sept derniers jours, alors qu’il était en hausse nette la semaine passée. À l’inverse, le KAMA est en nette hausse de 69 % sur la même période. Dans des élections particulièrement incertaines, les trajectoires de ces memecoins le sont encore plus. S’ils séduisent donc bon nombre de « degens », ils restent particulièrement risqués.

4. Gary Gensler viré de la Securities and Exchange Commission ?

En difficulté ces derniers mois, Gary Gensler pourrait être encore plus inquiété en cas de victoire de Donald Trump. Le président de la SEC, en campagne contre l’écosystème crypto depuis des années, s’est en effet attiré l’hostilité du candidat républicain, qui a appelé à le virer. Par ailleurs, l’approbation des ETF Ethereum, étrangement précipitée, a suggéré que le gouvernement démocrate avait fait pression sur Gary Gensler.

Si un directeur de la SEC ne change pas au moment des élections américaines, il est plus ou moins traditionnel qu’il démissionne en cas de passage de relais à l’opposition. On peut donc s’attendre à son départ en cas de victoire républicaine. Si ce sont les démocrates qui l’emportent, les paris sont ouverts et la situation est plus incertaine.

5. La Réserve fédérale poursuivra-t-elle sa baisse des taux ?

Hasard du calendrier : la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale aura lieu au lendemain des élections. C’est un élément de plus qui suscitera des commentaires cette semaine. Face à la situation incertaine, la banque centrale pourrait geler ses taux cette fois-ci… Mais le contexte ne s’y prête pas forcément.

L’inflation est en effet en cours de ralentissement aux Etats-Unis et le marché de l’emploi se montre également plus rieur. Tout incite donc la « Fed » à baisser ses taux, mais elle pourrait préférer la prudence. Si baisse il y avait, elle pourrait être autour d’un quart de point.

