BNP Paribas s’associe à Bank of China pour s’ouvrir au yuan numérique

La division chinoise de la banque BNP Paribas, va maintenant permettre à ses clients d’utiliser du yuan numérique. Cela fait suite à un partenariat avec Bank of China.

La BNP Paribas se lance dans le yuan numérique

Vendredi, le South China Morning Post a annoncé que la banque BNP Paribas s’ouvrait au yuan numérique (e-CNY), la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) chinoise.

Cette manœuvre a été actée par un partenariat entre Bank of China et la branche locale de l’établissement bancaire français, dans le but de promouvoir l’e-CNY auprès des entreprises clientes. Ainsi, BNP Paribas devient la première banque française à intégrer le système de cette MNBC, qui n’avait jusqu’alors été ouvert qu’à 10 banques chinoises.

CG Lai, directeur général de BNP Paribas Chine, a commenté la nouvelle :

« Cette collaboration démontre une fois de plus notre engagement envers le marché chinois, et nous continuerons à améliorer nos capacités de service client grâce à l’innovation numérique et à contribuer au développement économique de la Chine. »

Cette intégration devrait permettre aux clients de BNP Paribas de lier leur portefeuille de yuan numérique à leur compte en banque, afin d’en faciliter l’utilisation. Par ailleurs, la banque dit vouloir explorer les cas d’usages de cette MNBC, que ce soit avec la finance on-chain grâce aux smart contracts ou encore au travers des paiements transfrontaliers.

Après l’annonce d’un possible paiement des fonctionnaires de Changshu en e-CNY, c’est une nouvelle étape de franchie pour la MNBC chinoise. Petit à petit, son utilisation se développe, tandis que les monnaies numériques sont de plus en plus étudiées par les différentes banques centrales.

Source : South China Morning Post

