Le BNB de Binance en chute de 6% suite à la plainte de la CTFC

Le cours du BNB perd 6 % de sa valeur depuis 24 heures. Cela fait suite à l'annonce de la Commodity Futures Trading Commission (CTFC) de poursuivre Changpeng Zhao en justice. L'importante position de Binance au sein du paysage des cryptomonnaies se fait à nouveau sentir.

Le token BNB subit le contexte compliqué pour CZ

Alors que le marché des cryptomonnaies se stabilise depuis quelques jours, le BNB de Binance imprime une chute de plus de 5,3 % en l'espace de 24 heures. En cause, un contexte compliqué pour la plateforme d'échange de cryptomonnaies et son PDG, Changpeng Zhao.

La chute du BNB/USDT sur les dernières 24 heures

Le reste du marché n'a pas été épargné cette actualité, tant Binance est un acteur important de l'écosystème. Le Bitcoin (BTC) a reculé de 3,5 % suite à l'annonce, tout comme le représentant des altcoins, l'Ether (ETH). Les quelques tokens natifs d'exchanges centralisés sont également impactés : -2 % pour le CRO de Crypto.com ou encore -2,5 % pour le BGB de Bitget.

Mais que s'est-il passé concrètement autour de Binance ? En quelques mots, la Commodity Futures Trading Commission (CTFC) des États-Unis a porté plainte de Changpeng Zhao (CZ), le fameux fondateur de Binance. On lui reproche d'avoir permis à certains clients américains de contourner les restrictions pour trader des produits dérivés sur des matières premières.

En d'autres termes, CZ est accusé d'avoir délibérément contourné la loi américaine pour satisfaire une partie de sa clientèle. Des accusations qu'il qualifie d'« inattendue et décevante ». Pour rappel, la CTFC est une organisation fédérale américaine chargée de la régulation des bourses où s'échangent les matières premières.

La chute du marché en réaction à cette annonce illustre le sentiment d'incertitude réglementaire planant au-dessus du marché des cryptomonnaies et notamment aux États-Unis, où se multiplient les attaques à l'encontre des fournisseurs de services associés. Cela témoigne également du monopole de Binance dans le paysage des cryptomonnaies aujourd'hui.

Source : TradingView

