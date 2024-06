La blockchain MegaETH lève 20 millions de dollars avec le soutien de Vitalik Buterin

Jeudi, la blockchain MegaETH a officialisé une levée de fonds de 20 millions de dollars, à laquelle a notamment participé Vitalik Buterin. Parmi les investisseurs, nous retrouvons également l’influenceur crypto Cobie, Figment Capital ou bien Dragonfly Capital, qui a dirigé ce tour de table :

Proud to announce MegaETH's $20M Seed Round

MegaETH is the first Real-Time Blockchain, streaming transactions at 100,000 TPS with millisecond latency

Our mission is to turn cutting-edge ideas into everyday reality with fully onchain, interactive & sophisticated apps

✨Story… pic.twitter.com/aaWaNSqxNx

— brother bing / mega-bing / 饼兄 (@hotpot_dao) June 27, 2024