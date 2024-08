BlackRock possède désormais plus de cryptomonnaies que Grayscale

BlackRock surpasse Grayscale en termes de détention de cryptomonnaies, devenant ainsi le plus grand gestionnaire d'actif du secteur. Marquant un tournant dans le paysage des investissements en cryptomonnaies, consolidant la position dominante de BlackRock sur les marchés mondiaux.

BlackRock devient le leader des ETF basés sur les cryptomonnaies

Depuis plusieurs années, les investisseurs en cryptomonnaies attendaient avec impatience le lancement d'ETF au comptant basé sur des actifs tels que Bitcoin et Ethereum. En 2024, ces ETF ont finalement vu le jour, attirant près de 17 milliards de dollars d'investissements.

Cependant, bien que ces produits permettent aux institutions financières de détenir facilement du BTC ou de l'ETH et d'offrir à leurs clients une exposition à leurs cours, ils ne garantissent pas les propriétés de résistance à la censure et de transportabilité offertes par la blockchain Bitcoin.

Parmi les émetteurs des ETF Bitcoin et Ethereum spot, 2 se démarquent particulièrement.

Grayscale, pionnier dans la création de fonds d'investissement en cryptomonnaies depuis 2013, a su tirer parti de son avance pour capter une part importante des capitaux.

Voici les détails des cryptomonnaies gérées par Grayscale :

227 000 BTC dans son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), environ de 13,3 milliards de dollars ;

dans son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), environ de 13,3 milliards de dollars ; 32 200 BTC dans son Bitcoin dans son Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC), environ 1,89 milliard de dollars ;

dans son Bitcoin dans son Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC), environ 1,89 milliard de dollars ; 1,8 million ETH dans son Grayscale Ethereum Trust (ETHE), environ 4,89 milliards de dollars ;

dans son Grayscale Ethereum Trust (ETHE), environ 4,89 milliards de dollars ; 360 000 ETH dans son Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH), environ 950 millions de dollars.

Au total, Grayscale gère environ 21 milliards de dollars en Bitcoins et en Ethers.

De son côté, BlackRock qui est le 1er gestionnaire d'actif au monde avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion s'est aussi imposé, gérant désormais :

345 000 BTC dans son iShares Bitcoin Trust (IBIT), environ 20,2 milliards de dollars ;

dans son iShares Bitcoin Trust (IBIT), environ 20,2 milliards de dollars ; 320 000 ETH dans son iShares Ethereum Trust (ETHA), environ 840 millions de dollars.

Au total, BlackRock gère également environ 21 milliards de dollars en Bitcoins et en Ethers.

Selon les données d'Arkham Intelligence publiées vendredi dernier, les avoirs de BlackRock (21 217 107 987 dollars) ont tout juste surpassé ceux de Grayscale (21 202 480 698 dollars), avec une différence d'environ 15 millions de dollars.

Comment expliquer une telle progression de BlackRock ?

Ce dépassement est d'autant plus impressionnant lorsqu'on considère que les fonds de Grayscale existent depuis plusieurs années et détenaient, avant le lancement des ETF Bitcoin spot, plus de 600 000 BTC.

Depuis le mois de janvier 2024, Grayscale a vu ses avoirs en BTC diminuer d'environ 63 %, cédant ainsi sa position de leader du marché à BlackRock.

Cette situation découle principalement de l'incertitude qui entourait les actifs sous-jacents des fonds GBTC et ETHE. Au fil des années, ces fonds ont montré une décorrélation par rapport au prix réel du Bitcoin et de l'Ether, avec des écarts atteignant parfois plus de 50 % entre le marché spot et le prix des fonds Grayscale.

Lors de leur conversion en ETF au comptant, les cours de ces fonds ont retrouvé leur parité, confirmant la présence des actifs sous-jacents.

Ce rééquilibrage a permis aux investisseurs ayant acheté du BTC ou de l'ETH à prix réduit de réaliser des profits significatifs, ce qui a entraîné d'importants volumes de retraits.

Sources : The Block, Arkham

