Bittensor (TAO) explose de +38 % en une semaine : comment expliquer cette hausse ?

Alors que Bitcoin semble repartir à la hausse ce mardi 22 avril et en pleine effervescence des cryptomonnaies axées sur l’intelligence artificielle, le TAO de Bittensor enregistre une hausse spectaculaire. Le token franchit les 320 dollars et s’impose comme l’un des grands gagnants du mois d’avril. Décryptage d’un succès qui ne doit rien au hasard.

TAO : l'altcoin propulsé par l’essor de l’intelligence artificielle

Ces derniers temps, les cryptomonnaies liées à l’intelligence artificielle attirent tous les regards. Le TAO, token natif du protocole Bittensor, a vu son cours grimper de 38 % en seulement 7 jours, passant de 239 dollars à environ 335 dollars à la date de cet article, ce mardi 22 avril 2025. Une augmentation de 8,5 % en 24 heures seulement.

Entre octobre 2023 et avril 2024, le TAO avait connu une hausse spectaculaire de 1 600 %, suivie par une violente phase de correction. Pourtant, loin d’être un feu de paille, le projet continue de croître, porté par le développement rapide de ses sous-réseaux.

Source Taostats

Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs. Ce lundi 21 avril, Barry Silbert, PDG de Digital Currency Group, était interviewé par Raoul Pal et s'est exprimé sur l’influence croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur crypto. Selon lui, Bittensor se trouve à l’avant-garde de cette révolution IA.

La prédiction la plus audacieuse que je puisse faire pour Bittensor est qu’il pourrait être une meilleure version de Bitcoin en tant que réserve de valeur mondiale.

Il estime que, là où le Bitcoin mise sur la sécurité financière, Bittensor pourrait se distinguer grâce à sa capacité à exploiter de vastes ressources financières pour résoudre des problèmes concrets grâce à l’intelligence artificielle. Il deviendrait ainsi un réseau mondial à forte valeur ajoutée.

Pour rappel, Barry Silbert est le fondateur de Digital Currency Group (DCG). Il est investi dans le Bittensor depuis quelque temps déjà, puisqu'en novembre 2024, DCG a officiellement lancé Yuma, une filiale dédiée au développement de l’écosystème Bittensor. Cette entité agit comme un accélérateur et incubateur pour les projets construits sur le réseau.

Quel est le projet de Bittensor ?

Ces derniers temps, les projets IA attirent de plus en plus les investisseurs par leur potentiel. Les investissements dans l'IA sont en constante augmentation, que ce soit dans le monde des cryptomonnaies ou du Private Equity. Cette tendance alimente mécaniquement l’intérêt pour des projets comme Bittensor, qui allient IA et DeFI.

Bittensor confirme ainsi sa place parmi les leaders dans cette niche très convoitée des cryptomonnaies axées sur l'IA. Il se distingue en tant que protocole open source dédié à l’apprentissage automatique décentralisé. Son principe est simple : des modèles d’IA y contribuent en échange de récompenses sous forme de tokens TAO. Il permet ainsi à chacun de proposer des modèles d’intelligence artificielle dans un réseau ouvert.

S'il a pu être comparé à une sorte de « ChatGPT décentralisé », c'est en fait plus que cela : Bittensor permet à des milliers d'acteurs de se coordonner pour réaliser des tâches autour de l'intelligence artificielle. Ce système encourage l’entraînement d’algorithmes, tout en garantissant une répartition équitable de la valeur.

Par son côté collaboratif, le modèle de Bittensor se distingue des solutions centralisées contrôlées par quelques géants technologiques. Il offre une alternative ouverte, où l’accès à l’IA est partagé, transparent et construit collectivement. Une vision qui séduit de plus en plus, alors que les enjeux liés au contrôle et à l’accessibilité de ces technologies deviennent majeurs.

Source : YouTube

