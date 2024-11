Bitcoin : vers l'infini et l'au-delà ! Analyse du BTC du 12 novembre 2024

Le bullrun est lancé ! Le Bitcoin développe une nouvelle jambe haussière en continuation de la tendance de fond. L'objectif est ciblé : 100 000 dollars et plus. Peut-on y parvenir sans réaliser de correction ?

Le bull run tant attendu est lancé !

Nous sommes le mardi 12 novembre 2024 et le prix du Bitcoin évolue autour de 87 000 dollars.

Il est relativement complexe de trouver une définition sur laquelle tout le monde s’accorde pour définir le bull run. Certains diront qu’il commence à la fin du bearmarket, d’autres au franchissement du précédent ATH de cycle, ou encore lorsque le sentiment reste dans l’euphorie plusieurs semaines.

Pour d’autres, c’est simplement un alignement en tendance haussière de toutes les unités de temps. Si tel est le cas, nous sommes en bull run, et cette tendance pourrait persister plusieurs semaines.

Un bull run n’est néanmoins pas dépourvu de corrections : l’agitation sur le marché et le sentiment provoquent des mouvements très impulsifs, autant haussiers que baissiers ; la peur de rater le train ou la panique sont des phénomènes qui s’enchaînent frénétiquement.

Il y a 6 jours, lors de notre dernière analyse, le Bitcoin était à 74 000 dollars. Depuis, l’action des prix a progressé de 20 %, soit un décalage positif de 15 000 dollars. Dans ce contexte de découverte des prix, les niveaux psychologiques sont plus importants que jamais. Le plus gros niveau au-dessus de notre tête est à 100 000 dollars !

L’euphorie est bien présente, à un niveau que nous n’avions pas vu depuis longtemps. Peut-on y voir le signal d’une correction prochaine ou un emballement des marchés ?

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +5,90 % +26,00 % +38,60 % ETH / Bitcoin -3,00 % +7,00 % -3,40 %

📈 Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts ! Rejoignez-nous maintenant sur Cryptoast Academy

Cryptoast Academy : 75% de réduction avant le Black Friday pour fêter le bullrun

Nettoyage des shorts, les longs dominent

Les positions long sur les marchés dérivés semblent avoir pris le dessus dans la nuit de lundi à mardi sur les positions short. Ces dernières ont été régulièrement liquidées depuis le franchissement des 75 000 dollars, montrant une volonté des spéculateurs de trouver le point haut dans un état psychologique de déni.

Désormais, le switch psychologique semble bel et bien engagé avec une plus grande confiance en un scénario haussier, ce qui pourrait prochainement favoriser le déclenchement d'une correction profonde. Si l'on se réfère aux cycles précédents, les premières corrections dans la phase d'euphorie avaient conduit à des retracements d'environ 10 %. Plus tard, nous pouvions atteindre 30 % de correction avant de rebondir pour réaliser de nouveaux plus hauts.

Dans les précédents bullruns, les phases d'euphorie comme celle que nous connaissons actuellement pouvaient se maintenir 2 à 3 jours avant de corriger.

Évolution des marchés dérivés du Bitcoin en 4 heures

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Bitcoin : en découvert de prix, les niveaux psychologiques sont essentiels

Le BTC vient de réaliser un rallye haussier sans précédent suite à l'élection de Donald Trump. En découverte de prix désormais, avec un enchaînement quotidien de records historiques, les niveaux psychologiques gagnent en importance là où l'analyse technique devient moins efficace. Nous sommes donc rendus aux portes des 90 000 dollars, dernier niveau majeur avant les 100 000 dollars que l'écosystème vise depuis 2021.

👉 Découvrez comment acheter facilement du Bitcoin

À l'heure où le prochain mouvement pourrait être correctif, en raison de notre proximité avec le dernier rempart d'un niveau psychologique que certains pensent ne jamais pouvoir être atteint, la question que nous pouvons nous poser réside dans le support que le BTC pourrait chercher s'il devait marquer une pause.

En s'appuyant sur les retracements de Fibonacci et dans l'idée d'une relance haussière courte et rapide, le retracement 0.236 (85 000 dollars) pourrait marquer une zone de travail au-dessus de laquelle les prix pourraient consolider avant de franchir les 90 000 dollars.

Plus en profondeur, le 0.382 à 81 000 dollars est également une zone de rebond idéale pour Bitcoin avant de reprendre son élan haussier en quête de nouveaux sommets historiques.

Enfin, dans l'idée de conserver une polarité positive, le retracement de 50 % de toute la hausse depuis le début de l'impulsion permet d'identifier les 78 000 dollars comme la zone à maintenir en clôture hebdomadaire.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

👉 Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ? Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Academy dans lequel nous partageons des graphiques d'analyse d'altcoins chaque semaine !

Cryptoast Academy : 75% de réduction avant le Black Friday pour fêter le bullrun

En résumé, le Bitcoin s'est lancé dans un rallye haussier très puissant. Les observateur voient le niveau des 100 000 dollars se rapprocher très rapidement ce qui pose de nombreuses questions. Le prix du BTC se heurte désormais au dernier rempart dans cette course qui prend racine au bullrun 2021. Avec des marchés dérivés qui accélèrent sur les position long, ne serait-ce pas prochainement l'heure d'une correction ?

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir les 100 000 dollars avant fin 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.