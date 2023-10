Bitcoin (BTC) : une surperformance des cryptos qui interroge

Le cours du Bitcoin (BTC) fait preuve d’une étonnante surperformance ces dernières semaines, vis-à-vis de plusieurs classes d’actifs qui sont mises sous pression par l’emballement haussier de rentrée des taux obligataires. Ce meilleur comportement relatif peut-il se poursuivre ?

Bitcoin surperforme plusieurs classes d’actifs

Le mois de septembre n’a pas été mauvais pour le marché crypto, avec un solide rebond du cours du bitcoin sur le support technique majeur des 25 000 dollars. En revanche, le marché n’a pas encore franchi de résistance pouvant le mettre à l’abri d’un retour d’une impulsion baissière.

Mais quoiqu’il en soit, bitcoin a été solide sur le plan absolu, mais il a surtout été convaincant sur le plan relatif. En effet, sur la même période du mois de septembre, les marchés actions européens et américains ont fortement corrigé, de même que le marché obligataire et le marché des métaux précieux.

La chute combinée de ces trois classes d’actifs (désormais stabilisées) est un phénomène boursier très rare, témoin d’une période de stress financier qui en temps normal aurait dû emporter bitcoin dans la tempête.

Néanmoins, aussi surprenant que cela puisse paraître, le BTC n'a pas connu le même destin que l'Or ou l'Argent-métal. Et oui, l'Or a chuté de 12% depuis son record historique, alors que pourtant, les métaux précieux en bourse et les cryptos obéissent aux mêmes corrélations inversées vis-à-vis du dollar US et des taux d’intérêt obligataires.

👉 Pour aller plus loin – Comment acheter de l'or grâce à la blockchain en 2023 ?

Binance : profitez de 10 % de réduction sur vos frais à vie

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Comment expliquer cette surperformance face à l'Or ?

Première option, le BTC subira la tempête avec du retard. Dans ce cas, le rebond sur 25 000 dollars aura été le chant du cygne. C’est pour cela qu’il faut rester très prudent tant que la résistance à 29 000 dollars n’est pas débordée de manière significative sur la base d’une clôture hebdomadaire.

Seconde option, le BTC serait déjà tenu par les mains fortes en perspective de l'actualité haussière attendue (tout du moins, espérée) pour l’année 2024 qui se rapproche à grands pas. Par cela, nous entendons évidemment le halving et l'approbation des ETF spot, qui semblent être le couple gagnant des prochains mois. Encore une fois, sans signal technique de mise à l’abri, le marché peut encore tout à fait rompre le support à 25 000 dollars.

Quoiqu’il arrive dans l’action des prix ces prochaines semaines, ce mois de septembre de surperformance de bitcoin aura été assurément un signal du potentiel haussier de long terme.

Graphique qui représente le ratio Bitcoin/GOLD sur l’horizon de temps hebdomadaire

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2023 ? Retrouvez notre guide pas à pas

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Une épée de Damoclès au dessus de Bitcoin

Le potentiel haussier de long terme de Bitcoin, je pense que personne ici n’en doute. Cependant, la tendance prospective à court terme est beaucoup plus incertaine avec un prix qui décrit un trading range entre le support à 25 000 dollars et la résistance à 29 000 dollars.

La tendance immédiate des actifs risqués en bourse sera conduite par l’évolution du taux obligataire des États-Unis à 10 ans, le benchmark pour le coût de l’argent à long terme et surtout, le principal responsable de la chute du marché actions au mois de septembre.

Afin d’envisager la poursuite du rebond du BTC, il est impératif que ce taux d’intérêt de référence entre dans une période de reflue et surtout qu’il ne dépasse pas son record de l’année 2007 à 5,25 %.

A très court terme, le premier support pour BTC/USD se situe à 26 800 dollars, sa rupture renverrait le marché sur les 25 000 dollars.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données quotidiennes du taux obligataire US à 10 ans

👉 Formez-vous au trading et retrouvez des analyses exclusives et quotidiennes de Vincent Ganne sur Cryptoast Research :

Cryptoast Research : des analyses exclusives de Vincent Ganne

🎥 Visionnez également l'analyse technique en vidéo de Vincent Ganne :

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.