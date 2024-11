Bitcoin surpasse Meta en capitalisation boursière : l'ensemble des BTC valent désormais 1 450 milliards de dollars

Avec une capitalisation boursière atteignant 1 450 milliards de dollars, Bitcoin dépasse désormais Meta Platforms dans le classement des actifs les plus valorisés. Cette montée renforce la position de la monnaie comme une valeur d'importance mondiale, rivalisant avec les géants des marchés financiers.

La création de Satoshi Nakamoto dépasse celle de Mark Zuckerberg

Depuis son point bas à la fin de l'année 2022, le cours du Bitcoin n'a cessé de surprendre, surperformant les actifs les plus importants au monde. Il est ainsi revenu à une capitalisation boursière dépassant les 1 000 milliards de dollars au mois de février 2024.

Après avoir atteint un nouveau sommet historique à 73 750 dollars au mois de mars, portant sa capitalisation à 1 440 milliards de dollars, le BTC s'est stabilisé au-dessus des 54 000 dollars, en attente d'un catalyseur pour un nouveau mouvement. Cet élément déclencheur pourrait bien être le résultat des élections présidentielles aux États-Unis.

Alors que le dépouillement des votes se poursuivait et que les médias annonçaient la probable victoire de Donald Trump dans les « swing states », ces États historiquement indécis pouvant faire basculer l'élection, le cours du BTC s'est emballé, atteignant un nouveau sommet historique à 75 340 dollars.

En effet, l'espoir de voir un président ouvertement favorable à l'acceptation et à l’adoption de Bitcoin et des autres cryptomonnaies a poussé la capitalisation boursière du BTC à grimper jusqu'à 1 490 milliards de dollars, dépassant ainsi ses records de 2021 et du mois de mars dernier.

Classement des actifs les plus capitalisés au monde

Avec une capitalisation de 1 445 milliards de dollars, le groupe Meta Platforms, dirigé par Mark Zuckerberg, se positionne désormais juste derrière Bitcoin, la création de Satoshi Nakamoto.

Plus bas dans le classement, on trouve Tesla à la 14e place avec 807 milliards de dollars de capitalisation, JP Morgan à la 17e avec 623 milliards de dollars, Mastercard à la 25e avec 505 milliards de dollars, et la cryptomonnaie Ether (ETH) à la 34e place avec 312 milliards de dollars.

Devant Bitcoin figurent Saudi Aramco, la société pétrolière saoudienne, avec une capitalisation de 1 765 milliards de dollars, ainsi que l’argent (XAG), valorisé à 1 811 milliards de dollars. Pour que la capitalisation de BTC dépasse ces 2 actifs, son cours devrait dépasser les 91 000 dollars.

Jusqu'où le cours du BTC pourrait-il aller ?

Vincent Ganne, analyste de notre groupe Cryptoast Academy, a partagé ce mardi, dans sa vidéo YouTube, ses perspectives sur l’évolution du prix du BTC pour le prochain cycle haussier.

Selon lui, le cours du Bitcoin pourrait atteindre 200 000 dollars, portant sa capitalisation à près de 4 000 milliards de dollars.

Si le marché des actions ne poursuit pas sa hausse en parallèle, Bitcoin pourrait alors se hisser à la 2e place des actifs les plus capitalisés au monde, juste derrière l’or, actuellement valorisé à environ 18 400 milliards de dollars.

Retrouvez l'analyse complète de Vincent Ganne dans sa dernière vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptoast Academy :

Source : Companiesmarketcap

