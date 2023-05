Le Bitcoin (BTC) soumis à des contraintes monétaires immédiates

Alors que le cours du bitcoin est toujours en retracement depuis la résistance technique des 30000 dollars, le marché fait face à une incertitude monétaire immédiate avec la date limite du plafond de la dette US qui est maintenant toute proche (1er juin) et la Réserve Fédérale des Etats-Unis qui devrait encore relever ses taux une dernière fois cet été.

L'enjeu du plafond de la dette américaine

Il reste maintenant à peine quelques jours pour que le parti Républicain et le parti Démocrate se mettent d’accord afin de relever le plafond de la dette publique américaine. Après Janet Yellen, la Secrétaire au Trésor des États-Unis et ancienne patronne de la Réserve Fédérale américaine, c’est l’agence de notations Fitch qui rappelle que dès le jeudi 1er juin, les Etats-Unis ne pourront plus honorer le paiement de certains intérêts si le plafond de la dette publique n’est pas relevé.

L’agence Fitch a même pris le soin de placer la notation triple A des Etats-Unis sous surveillance négative pour mettre la pression sur les deux camps afin qu’un accord bipartisan soit signé.

Le temps a tellement passé que les besoins en financement du gouvernement fédéral américain seront conséquents et immédiats dès le vote de la loi pour rehausser le plafond avec une estimation en plusieurs centaines de milliards de dollars qui viendrait drainer le marché obligataire pour les besoins de l’Etat fédéral et ainsi retirer de la liquidité aux marchés financiers.

C’est un point d’autant plus important à souligner que la corrélation est très positive entre le cours des actifs risqués en bourse (le marché actions et le marché des cryptos) et le niveau général de liquidités nettes aux États-Unis.

Quoiqu’il arrive sur le plan politique ces tous prochains jours, cela rappelle que le bitcoin n’est pas et ne sera pas étanche à ce sujet fondamental actuel du relèvement du plafond de la dette publique aux États-Unis.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui expose l’évolution du montant général de liquidités nettes sur les marchés financiers US, avec en corrélation le cours de l’indice S&P 500 et le cours du bitcoin

La FED pourrait encore relever ses taux cet été

À cela vient s’ajouter un autre défi pour bitcoin ; les nouvelles anticipations de politique monétaire de la FED qui se sont rendurcies depuis quelques jours. Certains membres votants du comité de politique monétaire de la FED, le FOMC, se sont exprimés en faveur d’une ultime hausse de taux cet été, faisant passer le taux terminal de 5,25 % à 5,50 % et reportant le pivot de la FED à fin 2023 ou début 2024.

Ce report temporal du pivot attendu de la FED est une contrainte pour le cours du bitcoin, dont la corrélation inversée au cycle des taux d’intérêt américain est marquée depuis 2020.

Tableau qui décrit les anticipations du marché quant au cycle des taux d’intérêt de la FED

La zone technique des 25 000 dollars reste déterminante pour bitcoin

Sur le plan de l’analyse technique du cours du bitcoin, la configuration n’a pas évolué avec un marché qui retrace depuis la résistance à 30 000 dollars, c’est le facteur technique dominant. Cette séquence de correction durera tant qu’aucune résistance ne sera franchie sur la base d’une clôture quotidienne et la résistance qui a ce statut de frontière se trouve encore et toujours à 27 500 dollars.

La zone chartiste support la plus proche est entre 24 000 et 25 000 dollars, ancienne résistance majeure et premier intervalle de liquidités spot et dérivés importantes. C'est ici le garant technique de la reprise haussière annuelle, bitcoin « joue » ici son va tout.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui expose le cours du contrat future bitcoin en bougies japonaises quotidiennes

