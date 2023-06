Bitcoin (BTC) seul face à la virulence de ses défis fondamentaux et techniques

Les défis fondamentaux que rencontrent le marché crypto se sont tous donné le mot pour agir de concert, les enjeux de sécurité des fonds, juridiques, réglementaires, judiciaires, de corrélation inter-classes d’actifs et de politique monétaire restrictive. Face à ces attaques combinées et virulentes, le cours du bitcoin se trouve bien seul sur son support graphique majeur des 24000/25000 dollars.

Le taux Terminal de la FED pourrait être de 5.75%

Les colonnes de Cryptoast ont décrit et décrivent encore à la perfection les difficultés endogènes auxquelles le marché crypto fait face ces dernières semaines. Celle-ci sont illustrées par la résurgence croisée des enjeux de sécurité des fonds, les problématiques règlementaires et même judiciaires issues de la croisade du régulateur boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC).

Cette première dimension des difficultés se déploie sur une optique de moyen/long terme et sera résolue durant les longs prochains mois, voir davantage. Nous tenons ici la première raison, probablement la principale, de la baisse du prix des cryptos depuis le début du mois de mai (Sell in May and Go Away, vous avez dit ?).

Comme le Bitcoin (BTC) en a dans le ventre, il doit aussi affronter un contexte de marchés financiers et de politique monétaire d’une intransigeance confirmée avec en particulier le rebond du dollar US et des taux d’intérêt du marché depuis le milieu du mois d’avril.

Il est vrai que la toute dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (FED) prise cette semaine est venue doucher les « espoirs » d’un pivot rapide de la Banque Centrale américaine. Cette dernière a rappelé que le niveau actuel et la tendance des mesures de l’inflation sous-jacente étaient encore bien trop hauts, en dépit des indicateurs avancés de l’inflation qui nous annoncent toujours une chute à venir des taux d’inflation ces prochains mois.

Mais la FED, quant à elle, ne sera satisfaite et pleinement satisfaite que lorsque le taux d’inflation sous-jacente à la consommation sera bien établi sous le seuil des 2% et nous en sommes encore loin. C’est ainsi qu’elle a communiqué au marché que son taux dit « terminal » serait probablement de 5.75%, soit encore 1 à 2 hausses de taux cet été.

Si vous ajoutez à cela que les indices boursiers sont maintenant en surachat technique, vous obtenez un ensemble contre lequel Bitcoin devra déployer toutes ses forces pour voir son prix se stabiliser.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui expose les informations suivantes : le taux d’intérêt des Fed funds, le taux Terminal de la FED le plus probable, le bilan de la FED et le bilan de la BCE

Tableau issu de l’outil CME FED WATCH TOOL et qui décline les probabilités d’action de la FED lors de ses prochaines réunions de politique monétaire

Bitcoin se trouve au contact du pivot graphique de moyen terme

Le cours du bitcoin n’a donc actuellement (presque) aucun allié pour défendre une zone support technique décisive, celle dont nous parlons ici chaque semaine et qui constitue la frontière graphique entre deux mondes.

Le premier monde est celui de la tendance haussière annuelle, celle qui a vu le marché rebondir de 15000$ à 31000$ et qui pourrait être la première étape du nouveau bull market.

est celui de la tendance haussière annuelle, celle qui a vu le marché rebondir de 15000$ à 31000$ et qui pourrait être la première étape du nouveau bull market. Le second monde qui au contraire interprète ce rebond comme une étape intermédiaire dans le grand marché baissier initié en novembre 2021 à 70000 dollars et dont la cible finale est à 10000/12000 dollars.

Cette frontière graphique est à 24000/25000 dollars, la clôture hebdomadaire de cette fin de semaine apportera la réponse.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui juxtapose les bougies japonaises hebdomadaires du cours du BTC/USD

