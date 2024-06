Bitcoin, la session boursière du mercredi 12 juin s’annonce sportive ! Voici pourquoi

Deux évènements majeurs ont lieu en bourse le mercredi 12 juin : la décision monétaire et les nouvelles projections macroéconomiques de la FED, et enfin la mise à jour de l’inflation US CPI. Ces 2 évènements vont avoir un impact fort sur la tendance de fond du marché actions et du marché obligataire et par corrélation sur le cours du Bitcoin.