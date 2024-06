Bitcoin, retour sur la borne basse du range ? Analyse du BTC du 17 juin 2024

L'action des prix sur Bitcoin dessine depuis les 3 derniers mois un range qui semblent interminable. Ces derniers jours, un flux baissier semble se construire en quête d'une confrontation avec les supports du range. Dès lors, quels sont les niveaux à surveiller sur le BTC dans cette bataille à venir ?

Nous sommes le lundi 17 juin 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 66 000 dollars.

Ce lundi matin, la cartographie des performances de l'écosystème crypto est rougeâtre. La phase de consolidation larvée dans laquelle nous évoluons semble ne pas vouloir prendre fin.

Certains des tokens les plus forts de ces dernières semaines corrigent plus intensément, à une heure où Bitcoin reste fort, ne retraçant que de 10 % depuis ses plus hauts annuels.

Cartographie des performances de l'écosystème crypto sur la dernière semaine

Bitcoin met une nouvelle fois la pression sur les détenteurs d'altcoins. Sa dominance ne faiblit pas, bien installée entre 54 % et 56 %.

Il est intéressant de voir comment la moyenne mobile à 20 semaines supporte le flux haussier dans un alignement de toutes les moyennes à la hausse. Dans les prochaines semaines, nous devrions assister à la rencontre entre ce flux haussier et le niveau des 56 %, qui jusqu'à présent à toujours fait office de barrage.

Évolution de la dominance du Bitcoin en hebdomadaire

Des prises de profits sur les ETF Bitcoin Spot

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,20 % -5,10 % -1,90 % ETH / Bitcoin -0,20 % +1,00 % +14,20 %

Les achats institutionnels ralentissent, marquant le pas d'une série acheteuse record. Les volumes de cette classe d'investisseur est toutefois stable depuis 3 mois ;l'intérêt est donc toujours présent. L'ETF de Blackrock, l'« IBIT», s'est fait remarquer en restant positif lors des 2 dernières sessions boursières à l'inverse de l'ensemble des autres ETF Bitcoin spot aux États-Unis.

Historique des flux sur les ETF spot Bitcoin

Le BTC travaille l'equilibrium du range

Le large range dans lequel évolue Bitcoin est toujours en place malgré un regain de volatilité la semaine passée. Celle-ci s'est toutefois clôturée sur une absorption au-dessus du milieu du range en confluence parfaite avec la moyenne mobile à 7 semaines. Cette clôture est un bon signal dans une semaine qui proposera peu de catalyseurs macroéconomiques. À ce sujet, le rendez-vous le plus important se déroulera jeudi avec quelques données sur le marché de l'emploi.

L'objectif pour Bitcoin cette semaine est de tenir le milieu de son range et la moyenne mobile à 7 semaines afin de conserver une polarité positive. En cas d'excès baissier, la moyenne mobile à 20 semaines et le bas du range pourrait faire réagir les prix.

Cela dit, si clôturer la semaines sous les 2 moyennes mobiles 7 et 20 semaine marquerait un signe de dégradation, gardons en tête que nous sommes dans un range et que ce dernier s'inscrit dans une tendance haussière de plusieurs mois. Ainsi, la probabilité de maintenir le range afin d'en sortir par le nord reste plus élevée que le scénario inverse.

👉 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En journalier, les bandes de Bollinger s'ouvrent et les prix sont coincés entre la BB basse et la moyenne mobile à 7 jours. La configuration prend peu à peu la forme d'un flux baissier avec une moyenne à 20 jours qui s'oriente au sud. La moyenne mobile à 50 jours est en cours de test à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Clôturer la bougie de ce jour sous la moyenne mobile 50 déclencherait une première alerte baissière avec en vue les objectifs que nous avons cité précédemment :

Moyenne mobile à 20 semaines : 64 000 dollars ;

: 64 000 dollars ; Borne basse du range : zone des 59 000 à 62 000 dollars.

L'objectif des prochains jours pour le camp haussier sera de clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours afin de dégrader la tendance baissière qui s'installe. Le camp baissier quant à lui doit bien au contraire maintenir le flux et enfoncer les supports en quête des 56 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin en données journalières

En résumé, le Bitcoin est toujours encré dans son range. Si la tendance hebdomadaire n'est pas remise en cause, le graphique journalier montre des signes de faiblesse. En outre, les supports sont confrontés à la formation d'un flux baissier qui pourrait peu à peu gagner en vélocité.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse maintenir son range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

