Bitcoin : la prochaine impulsion du dollar américain sera déterminante pour le BTC

Alors que le Bitcoin affronte la résistance technique majeure des 31 000 dollars, ce sont à nouveau des facteurs de corrélation qui vont décider de la suite de la tendance, permettant enfin de trancher entre l’échec et la fin d’un bear market sous 31 000 dollars ou l’accélération de la tendance haussière annuelle vers les 36 000 dollars. Ces facteurs de corrélation agissent dans le sillage de la mise à jour de l’inflation des États-Unis cette semaine.

La clé fondamentale, c’est le dollar américain suite à l’inflation cette semaine

Comment aboutir à la préservation de la tendance haussière annuelle du prix du BTC, plus de 80% de rebond depuis le mois de janvier dernier, accompagné d’une nette hausse de la dominance du BTC ? C’est cette question à laquelle l’analyste technicofondamentale que je suis a la prétention de répondre.

Face à la dimension de la résistance des 31 000 dollars (probablement la dernière corde à l’arc du camp baissier, celui qui de longue date vise les 12 000 dollars), le BTC a besoin du soutien de l’ensemble de ses facteurs cross-asset pour espérer un franchissement.

Au sein de tous les paramètres qui ont un effet de corrélation positive ou inversée sur le prix du bitcoin, gardons bien à l’esprit que deux ont un impact très puissant et structurant sur la tendance de fond du bitcoin :

La corrélation inversée avec la tendance du dollar américain face à un panier de devises majeures ;

; La corrélation inversée avec les taux d’intérêt nominaux et réels sur le marché du crédit.

Le premier graphique ci-dessous illustre cette corrélation négative, rappelant notamment qu’elle avait joué un rôle crucial dans le déclenchement du bear market à partir du mois de novembre 2021.

Et c’est justement cette semaine que le dollar américain (DXY) et les taux d’intérêt du marché des États-Unis subissent l’influence immédiate de la mise à jour des chiffres de l’inflation aux États-Unis. Alors que le taux d’inflation à la consommation (CPI) a reculé à 3% dans sa version nominale, la version sous-jacente reste encore trop élevée, mais a enfin pris une allure baissière en tombant à 4.8%. La mise à jour des prix à la production (PPI) ce jeudi devrait exercer une pression à la baisse sur le dollar US avec une croissance des prix sortis d’usine qui approche de 0 en rythme annuel.

Quoiqu’il arrive, il est essentiel, si ce n’est impératif, que le dollar américain établisse un nouveau plus bas annuel pour envisager que le cours du bitcoin soit en mesure de déborder la résistance à 31 000 dollars. Quant aux taux obligataires du marché, ils doivent eux se maintenir sous les niveaux qui ont déclenché la crise des banques régionales américaines au début du mois de mars dernier.

Cours du Bitcoin en données hebdomadaires avec la tendance du dollar (DXY) sur le Forex et le taux d’intérêt obligataire des États-Unis sur 2 ans

La décision va bientôt être faite vis-à-vis de la résistance pivot des 31000 dollars

Depuis 3 semaines, la proximité de la résistance majeure à 31 000 dollars est le facteur technique dominant sur le marché crypto. Rappelons que cet obstacle chartiste représente le dernier argument valable des permabear, ceux qui vivent dans la plus grande frustration de ne pas avoir vu leur cible des 12 000 dollars atteinte dans le sillage dans la faillite de FTX à l’automne 2022.

Afin de franchir une telle résistance, seule une clôture sur l’horizon de temps hebdomadaire peut constituer un signal de débordement, qui engagerait alors la cible des 36 000 dollars, le plus culminant des liquidités vendeuses dans le marché.

Cours de clôture en données hebdomadaires du Bitcoin avec la mesure de sa volatilité à court terme

Source graphique : Trading View

