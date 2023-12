Le Bitcoin poursuit sa correction en direction des 40 000 $ - Analyse du BTC le 13 décembre 2023

Après son record de prix annuel sous les 45 000 $ la semaine dernière, le Bitcoin pourrait repasser sous la barre des 40 000 $ dans les prochains jours. Le point dans cette analyse BTC du mercredi 13 décembre 2023.

Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023 et le prix du Bitcoin (BTC) évolue autour des 41 200 $.

Depuis qu'il a touché son nouveau record de prix annuel à 44 700 $ la semaine dernière, le Bitcoin est entré en correction et montre à présent des probabilités importantes de poursuivre sa baisse sous les 40 000 $.

Alors la cryptomonnaie parviendra-t-elle à invalider ces signaux ? Faisons tout d'abord le point sur l'évolution de sa valeur.

Le BTC est en perte de vitesse

Avec une chute de 6,47% sur la semaine, le Bitcoin repasse baissier sur les petites unités de temps.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -1,44% -6,47% +11,43%% ETH / Bitcoin -1,21% -4,21% -4,98%

La dominance du BTC face aux altcoins poursuit sa correction à 53,32% tandis que l'ETH/BTC perd 4,21% en 7 jours.

👉 Comment acheter du Bitcoin (BTC) en toute sécurité en 2023 ?

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Une possible chute du Bitcoin autour des 36 000 $

À court terme, le BTC est donc repassé baissier. Il a perdu sa Tenkan journalière et devrait donc à présent se diriger vers son prochain support, sa Kijun journalière à 40 180 $.

Cette dernière correspond justement au bas de ce pattern en jaune sur l'unité de temps h4, qu'il ne faut absolument pas casser par le bas si l'on souhaite préserver le prix de la crypto au-dessus des 40 000 $.

Graphique du cours du Bitcoin en 4 heures (h4)

En effet, ce pattern est un élargissement ascendant, dont les probabilités de cassure à la baisse sont fortes.

La question reste de savoir si le prix parviendra à rebondir sur le bas de cette figure chartiste et à s'envoler vers la partie haute autour des 48 000 $.

Si le BTC était amené à casser la partie basse, il s'engagerait alors dans une correction bien plus forte avec un retour potentiel à 36 000 $.

Pour rappel, cette zone correspondrait à la Tenkan hebdomadaire. Un double objectif baissier donc pour le Bitcoin dont le cours a été rejeté sur une résistance majeure.

👉 Rejoignez Cryptoast Research, notre groupe premium animé par Vincent Ganne et des spécialistes de l'analyse fondamentale et on-chain. Profitez chaque jour d'analyses et infos uniques sur le monde crypto

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

En résumé, le Bitcoin reste bloqué sous les 45 000 $ et montre des signes de baisse qui pourraient l'envoyer sous les 40 000 $ avant la fin de l'année.

Alors pensez-vous que le BTC puisse redescendre jusqu'aux 36 000 $ en décembre ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Source : graphique BTC/USD par TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.