Le Bitcoin peine à regagner les 30 000 $, nouvelle chute à prévoir ? Analyse du BTC le 4 août 2023

Bloqué sous les 30 000 $ depuis 10 jours, le Bitcoin montre toujours des probabilités baissières. Le point dans cette analyse du BTC vendredi 4 août 2023.

En ce vendredi 4 août 2023, le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 29 200 $. Les dernières annonces économiques de la semaine arrivent dans la journée et pourraient aider le prix à enfin bouger.

Mais alors qu'il peine à repasser la résistance importante des 30 000$, pouvons-nous espérer une reprise haussière à court terme ? Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours du Bitcoin.

Peu de volatilité sur le BTC

En ce début de mois d'août, le Bitcoin reste fragile avec une légère hausse de +0,17% en 7 jours et une performance encore largement négative à -5,72% sur les derniers 31 jours.

Paire avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +0,64% +0,17% -5,72% ETH / Bitcoin -0,43% -1,71% +0,30%

La dominance du BTC face aux altcoins poursuit lentement sa hausse à 50,34% tandis que l'ETH/BTC s'enfonce à -1,71% sur 7 jours.

Le Bitcoin reste sous résistances

Toujours bloqué sous les 30 000 $, le BTC est en range depuis maintenant 10 jours entre sa résistance à 30 000 $ et son support à 28 800 $.

Les probabilités restent baissières avec un objectif de correction encore non atteint à 28 350 $ environ (target de cassure du pattern d'élargissement ascendant à angle droit en jaune).

Graphique du cours du Bitcoin en 4 heures (h4)

Le nuage ainsi que la Kijun de l'indicateur Ichimoku font en plus office de résistances, ce qui devrait empêcher le prix de remonter au-dessus des 30 000 $ puisqu'elles représentent des niveaux vendeurs importants.

En ce qui concerne le niveau des 30 000 $, c'est une résistance psychologique (chiffre rond), mais également historique (support de l'ancien Bull Run), le BTC aura donc besoin de plus de volumes pour briser ce niveau.

Lorsqu'il y parviendra alors un retour sur la partie haute du précédent range à 31 600 $ sera possible. Mais dans l'immédiat, ce scénario haussier semble bien compliqué.

Les derniers rendez-vous économiques de la semaine

Malgré l'annonce des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage hier, le Bitcoin est resté plutôt stable.

Les 227 000 nouvelles inscriptions étaient prévues donc pas de grande surprise, ce chiffre était déjà anticipé par les marchés.

À voir si les annonces de ce jour permettront un mouvement plus important du prix avec le salaire horaire moyen et le taux de chômage à 14h30.

Calendrier économique de la semaine (Source : Investing.com)

Alors qu'en pensez-vous, le Bitcoin sera-t-il plutôt haussier ou baissier ce week-end ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée, et on se retrouve lundi pour notre prochaine analyse quotidienne du Bitcoin (BTC) !

Source graphique : TradingView

