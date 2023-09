Bitcoin (BTC), méfiez-vous des scénarios trop écrits à l’avance

C’est le scénario du pire qui se met en place sur le plan fondamental pour le cours du bitcoin. Alors que le contexte global-macro voit l’inflation repartir à la hausse, le couple dollar américain & taux d’intérêt menace directement le rebond annuel du cours du bitcoin. L’espoir de préserver le support à 25 000 dollars semble mince. Voici l'analyse technique de Vincent Ganne.

La FED et le prix du pétrole en force de pression baissière

Le scénario macro-économique de la seconde vague d’inflation n’a plus le statut de scénario minoritaire, tant le rebond du prix des pétroles (le WTI américain et le BRENT de la Mer du Nord) est important sur le plan relatif (un rebond de plus de 15% depuis le début de l’été).

Il est important de bien garder à l’esprit que derrière cette nouvelle hausse du prix de l’or noir sur le marché des matières premières se trouve la fin, ou tout du moins la mise en pause, du cycle de désinflation en place depuis le printemps 2022. Le prix du pétrole a une contribution directe au calcul des indices d’inflation, à hauteur d’environ 15 à 20 % selon qu’il s’agisse de l’indice CPI, de l’indice PCE (pour les États-Unis) ou de l’application Truflation (qui au passage est basée sur la technologie blockchain).

Alors me direz-vous, pourquoi tant craindre une seconde vague d’inflation (qui serait nocive au rebond du BTC) pour une contribution directe pas si grande que cela ? C’est parce que la contribution indirecte est tout aussi importante. Ainsi, si l'on mélange tout cela, le prix du pétrole peut relancer à la hausse le régime des prix comme il a eu le pouvoir de faire baisser les taux d’inflation de 10% à 3% entre le mois de juin 2022 et le mois de juin 2023.

Plus globalement, la difficulté de toute cette affaire est que la Réserve Fédérale (FED) considère que ramener le taux d’inflation américain sous 2 % (contre plus de 4 % actuellement pour l’inflation dite sous-jacente) est la priorité des priorités, en acceptant le sacrifice d’un ralentissement économique global. En revanche, si cela devait provoquer une récession économique, alors il se pourrait que les Banques Centrales finissent par se montrer moins rigoureuses sur le plan de la politique monétaire.

Au stade actuel et comme le montre le tableau ci-dessous, la FED envisage de maintenir les taux d’intérêt à un niveau très élevé, et ce peut-être jusqu’au printemps 2024. Ce fameux printemps 2024 : halving et pivot de la FED sont un horizon rassurant pour le prix du bitcoin.

Mais voilà, cet horizon est encore très loin sur le plan temporel et donc ne sera d’aucune aide à court terme.

Tableau issu de l’outil CME FED WATCH TOOL de la bourse de Chicago et qui expose les anticipations quant au cycle des taux d’intérêt de la FED

Sur le plan technique, tenir le support à 25000 dollars serait un « petit miracle »

À court terme donc, le cours du bitcoin reste posé sur le support à 25 000 dollars, celui dont nous parlons ici depuis plusieurs semaines. C’est assez étonnant que le BTC n’ait pas encore cassé ce support pour aller chasser de la liquidité vers les 20 000 ou 22 000 dollars. Il a en effet toutes les raisons cross-asset de le faire, il faudrait une très bonne nouvelle propre à l’écosystème pour parvenir à le sauver.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui affiche les bougies japonaises hebdomadaires et quotidiennes du contrat future BTC de la bourse de Chicago (CME)

