Bitcoin et liquidité du marché, une très forte corrélation : l'analyse de Vincent Ganne

Le marché actions et le marché crypto restent bien orientés en bourse malgré la résilience relative de l’inflation et une incertitude encore présente quant au régime macro-économique des 12 prochains mois. Le cours du bitcoin affiche de la surperformance sur le marché actions US et va maintenant s’attaquer à la résistance majeure des 25300$.

