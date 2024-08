Bitcoin en hausse de 16 %, Ether de 20 % – Est-ce la fin de la baisse ?

Depuis la fin du mois de juillet, le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations marquées par une baisse significative suivie d'un court rebond. Le Bitcoin a enregistré une hausse de 16 %, tandis que l'Ether a progressé de 20 %. Mais ce rebond marque-t-il réellement la fin de la baisse, ou s'agit-il simplement d'une pause avant une nouvelle correction ?

Où en est le marché des cryptomonnaies ?

Depuis la fin du mois de juillet, les marchés mondiaux subissent une forte baisses, le S&P 500 perdant près de 10 % et atteignant son plus bas niveau depuis le mois de mai 2024.

Ce crash, survenu en quelques jours, a principalement été déclenché par la décision récente de la Réserve fédérale (FED) de maintenir ses taux d'intérêt à 5,5 %. En réaction à la baisse des marché, de nombreux analystes et économistes ont appelé la Banque centrale à baisser les taux d'urgence pour éviter une correction plus profonde voire une récession.

Ce mouvement de panique sur les marchés traditionnels a également impacté le cours du Bitcoin.

Alors que Bitcoin atteignait un sommet de plus de 70 000 dollars le 29 juillet dernier, il a perdu environ 30 % de son prix en une semaine, touchant un point bas à 49 200 dollars ce lundi. Au cours de cette journée, plus de 400 millions de dollars ont été liquidés seulement sur le BTC.

Le cours de l'Ether (ETH) n'a pas non plus résisté à cette pression vendeuse, enregistrant une baisse de près de 38 % sur la même période, passant de 3 400 dollars à 2 100 dollars en 7 jours. Le jour du crash, il a subi des liquidations à hauteur de 340 millions de dollars.

Le prix du BNB, la 3e cryptomonnaie la plus capitalisée après l'ETH, a connu un sort similaire, perdant 33 % de sa valeur, passant de 600 à 400 dollars durant cette période.

Le cours du SOL, de la blockchain Solana, semble se maintenir dans une zone de consolidation depuis mars 2024. Malgré un point bas à 110 dollars, le SOL a réussi à préserver le bas de sa consolidation à 125 dollars. Il a tout de même enregistré une baisse de 43 %, passant de 193 dollars à 110 dollars en seulement 7 jours.

Un rebond qui marque un retournement haussier ou le début d'une consolidation ?

Malgré la baisse importante du marché des cryptomonnaies, depuis le point bas de lundi dernier, les cryptomonnaies rebondissent fortement, avec une hausse de 16 % pour le BTC et de 20 % pour l'ETH.

Cependant, ce rebond ne présage pas forcément la fin de la baisse, et d'importantes résistances doivent être franchies avant d'espérer un retour des cryptomonnaies à leurs précédents sommets.

Comme nous l'avons mentionné lors du live Twitch improvisé en réaction au crash de mardi matin, le cours des cryptomonnaies, principalement celui du BTC et de l'ETH, pourrait passer un certain temps dans une zone délimitée par le point haut et le point bas de la bougie du lundi 5 août.

Cours du Bitcoin contre le dollar

En effet, nous émettions l'hypothèse d'une consolidation similaire à celle observée durant l'été 2021, délimitée par la bougie du crash, entre 58 300 et 49 200 dollars pour le Bitcoin, et entre 2 700 et 2 100 dollars pour l'Ether.

De plus, nous avions remarqué que le point bas atteint un mois plus tôt, le 5 juillet, correspondait exactement à la médiane de cette fourchette, encore fictive aujourd'hui.

Source : TradingView

