Bitcoin (BTC) exclu du rallye de fin d’année des marchés boursiers ?

L’année boursière de l’année 2022 est proche de son terme, une année que les investisseurs ont déjà envie d’oublier. Avec une chute conjointe des actions, des obligations et des cryptos, c’est en effet la pire année boursière depuis 2008. En revanche, y a-t-il un petit espoir de rallye de fin d’année pour redonner du baume au cœur ?

Le rallye de fin d’année, un concept entre mythe et réalité statistique

Les fêtes de fin d’année sont toutes proches, les esprits se réjouissent et le couple volatilité/volume d’échange commence à diminuer sensiblement en bourse. Pour les investisseurs et traders sur les marchés financiers, cette période donne le point de départ d’une rétrospective, d’un travail de bilan de l’année écoulée, pour mieux se projeter sur les grandes tendances de l’année prochaine.

Que retenir de cette année 2022 sur les marchés financiers en quelques mots ? C’est l'une des pires années depuis la crise financière de 2008 avec une chute conjointe des actions, des obligations et des cryptos, une chute à deux chiffres pour ces trois classes d’actifs.

Le marché baissier de l’année 2022 est d’abord celui de la remontée verticale des taux d’intérêt, un outil utilisé par les Banques Centrales afin de réduire l’ennemi public numéro un, à savoir l’inflation. Ce resserrement drastique des conditions de financement et de liquidités a entrainé le pire krach obligataire depuis la crise financière de 2008 ainsi que la baisse de 25% en moyenne (selon les grands indices boursiers occidentaux) des actions en bourse.

Pour le marché crypto, la note est nettement plus salée avec une chute de 65% du cours du bitcoin cette année et une division par trois de la participation institutionnelle selon la mesure de l’asset under management (aum) des grands fonds de type ETF.

Longtemps pénalisé par des facteurs de corrélation cross-asset (en particulier la hausse du dollar US sur le Forex, le marché des changes flottants), le marché crypto subit depuis le mois de novembre une crise de confiance endogène vis-à-vis des plateformes centralisées.

👉 Plus d’infos sur ce qu'il se passe réellement chez Binance actuellement

Pour terminer l’année, le marché actions semble en mesure de se donner un peu d’air avec un net rebond technique des indices CAC 40 et S&P500 depuis la session boursière de mercredi. Le cours du CAC 40 respecte ainsi sa saisonnalité qui lui attribue une performance moyenne positive fin décembre, un fait statistique qui porte souvent le nom de rallye de noël. En revanche, ce fait statistique ne concerne pas le marché crypto.

Graphique qui dévoile la performance moyenne du CAC 40 chaque semaine de trading du mois de décembre depuis 1987 (source, Vincent Ganne)

👉 Découvrez notre guide pour savoir comment acheter du Bitcoin en 2022 ?

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Bitcoin, une année 2022 à oublier, la pire depuis 10 ans en bourse

Revenons justement au cours du bitcoin pour lequel nous avons vu plus haut qu’il était en baisse de 65% cette année et de plus de 74% depuis son ancien record historique (ce dernier remonte au lundi 8 novembre 2021).

Cette année 2022 est à oublier définitivement pour Bitcoin car elle est, selon certaines mesures, la pire depuis 10 ans. Je me suis à nouveau tourné vers les données de saisonnalité (la performance boursière moyenne d’une période de temps) et voici le constat sans appel : l’année 2022 est la première année en 10 ans avec 4 trimestres consécutifs de performance négative pour le BTC.

Alors voici ma conclusion : vivement 2023 ! Ma conviction est en effet que cette nouvelle année sera celle de la relance du marché haussier de long terme. D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux noël.

Graphique qui expose la performance trimestrielle moyenne du cours du bitcoin depuis 2013 (source, Coinglass)

👉 Retrouvez l'analyse quotidienne de Vincent Ganne sur le groupe premium de Cryptoast, en cliquant sur le lien ci-dessous :

Cryptoast Premium Vincent Ganne analyse tous les jours les marchés crypto sur notre groupe Premium

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.