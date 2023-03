Bitcoin est-il un hedge contre le risque de faillite bancaire ?

Le comportement du cours du bitcoin est étonnant depuis une semaine et la résurgence du risque bancaire aux Etats-Unis et en Europe. Les faillites bancaires aux Etats-Unis et les difficultés de la banque Crédit Suisse semblent avoir attiré des capitaux vers bitcoin. Faisons le point fondamental et technique.