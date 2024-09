Bitcoin, direction les 60 000 dollars ? Analyse du BTC du 9 septembre 2024

Dans un contexte de peur, de saisonnalité défavorable, l'action des prix s'aligne avec le sentiment du marché dans un mouvement baissier qui pousse le Bitcoin dans ses retranchements. La route vers de nouveaux points hauts pour 2024 semble désormais lointaine et semée d'embuches. Quel scénario-peut on envisager pour le BTC dans cette semaine cruciale ?

Nous sommes le lundi 9 septembre 2024 et le cours du Bitcoin évolue autour des 55 000 dollars.

Vendredi dernier, les chiffres de l'emploi aux États-Unis ont été publiés avec des résultats mitigés. Si le taux de chômage a baissé comme attendu, les créations d'emploi ont déçu tout particulièrement. En complément, la masse salariale a augmenté plus qu'attendu, mettant la pression sur les prochaines publications des données d'inflation.

En conséquence, cette dernière journée d'ouverture des marchés US était majoritairement baissière. Le Bitcoin, de son côté, retraçait jusqu'à 52 600 dollars pour clôturer proche des 54 000 dollars. L'action des prix s'est stabilisée au cours de week-end, montrant de légères réactions sur les supports hebdomadaires.

Entre un sentiment très négatif des investisseurs et les données d'inflations qui seront publiées mercredi, que pourrait nous réserver la semaine pour Bitcoin ?

Une majorité de vendeurs sur le marché dérivé !

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +1,20 % -5,60 % -9,30 % ETH / Bitcoin -0,60 % -1,30 % -3,10 %

La baisse engagée par Bitcoin sous les 58 000 dollars a généré une accumulation de shorts. Les acteurs sur les marchés dérivés semblaient attendre ce signal pour ouvrir de nouvelles positions.

L'augmentation de l'open interest (OI) est plus évidente sur la bougie 4 heures du 6 septembre entre 14h et 18h. Dans cette période, des longs ont été liquidés, le BTC a baissé de 2 000 dollars, mais les intérêts ouverts ont augmenté.

Dans un contexte de fundings négatifs, le mouvement de rebond depuis les 52 600 dollars ne génère pas d'ouverture excessive de positions long. Au contraire, ils semblent ne pas se manifester et laissent la main aux vendeurs qui semblent saisir chaque opportunité pour ajouter à leurs positions ce qui pourrait conduire à terme à un squeeze important en cas de continuation haussière.

Graphique des marchés dérivés Bitcoin

Si l'on observe la liquidité sur les 7 derniers jours, il parait évident qu'un rebond technique à la hausse pourrait grignoter l'ensemble des liquidités réparties entre le prix actuel et les 60 000 dollars. En outre, les 57 000 dollars représentent le point d'inflexion permettant de basculer vers des liquidations en cascade, conduisant l'action des prix vers les plus fortes résistances.

C'est un scénario qui gagne en probabilité dans un contexte de pessimisme et de peur. Toutefois, celui-ci serait invalidé si les vendeurs reprenaient rapidement la main en enfonçant les derniers plus bas.

Graphique heatmap des liquidités sur Bitcoin

Bitcoin, un retour vers 60 000 dollars ?

En journalier, la configuration du Bitcoin est baissière, les points hauts et les points bas sont alignés à la baisse. Le dernier plus bas a été enregistré le 5 août autour de 49 000 dollars.

Pour le BTC, le débat actuel se définit autour de sa capacité à construire sur support hebdomadaire (moyenne mobile à 50 semaines en confluence avec la bande de Bollinger basse) un point bas supérieur au précédent.

Ce n'est qu'en réalisant une belle réaction au-dessus des 49 000 dollars que le Bitcoin pourra envisager de renverser la structure journalière. Celle-ci ne sera toutefois confirmée qu'après avoir validé un nouveau point haut plus élevé que le précédent au-dessus des 60 000 dollars.

Le chemin vers le retournement de tendance journalier sera donc long et difficile, d'autant que la configuration actuelle s'inscrit dans un alignement baissier des moyennes mobiles avec des prix coincés entre BB basse et SM7D. Pour envisager une respiration, il faudra donc en tout premier lieu s'affranchir de cette résistance dynamique située autour des 56 000 dollars et la reconquérir en support.

En cas de franchissement du point bas du 5 août dernier, l'objectif se situe entre 42 000 et 44 000 dollars, zone dans laquelle on retrouve plusieurs points d'intérêts :

l’ouverture annuelle 2024 du BTC ;

0.5 de retracement de FIBO de toute la phase haussière depuis les 15 000 dollars ;

la moyenne mobile 20 mensuelle ;

prix de production du Bitcoin pour les mineurs US.

👉 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, Bitcoin poursuit sa tendance baissière. En journalier, il se heurte désormais à des supports hebdomadaires importants. Dans un contexte d'extrême peur avec des dérivés très orientés vendeurs, le scénario d'un rebond pour chasser la liquidité jusqu'à 60 000 dollars est probable. En cas de continuation baissière, l'objectif pour le camp vendeur sera de franchir 49 000 dollars et d'empêcher la construction d'un point bas supérieur au précédent, annihilant ainsi l'espoir d'un retournement de tendance.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir le haut du range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

