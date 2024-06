Bitcoin a dépassé les 71 000 dollars : 100% des hodlers à long terme sont passés en bénéfices

Après plusieurs mois d’indécision, le Bitcoin a finalement franchi la barre des 71 000 dollars, lui permettant ainsi de prétendre à la prochaine résistance se trouvant aux 73 000 dollars, le dernier seuil avant de se retrouver à son prix le plus haut (ATH). Cependant il faut tout de même noter que la récente hausse du cours du BTC est particulièrement significative pour les investisseurs à long terme, qui voient désormais 100% de leurs investissements en profit.

Les fluctuations de Bitcoin comme pierre angulaire de sa consolidation

Alors que le cours du Bitcoin est finalement repassé au-dessus de sa zone de résistance des 71 000 dollars, la majorité des investisseurs à long terme (Long-Term Holders ou LTH) ont renoué avec les bénéfices.

Mieux encore, selon les données de Glassnode, 100% des détenteurs de Bitcoin à long terme (soit depuis plus de 6 mois) sont repassés dans le vert et les détenteurs de cycles uniques (entre 6 mois et 3 ans d’ancienneté) ont eux aussi bénéficié de « profits non réalisés » assez confortables depuis que la barre des 40 000 dollars a été dépassée.

Depuis la fin du mois d'avril, nous pouvons noter un ralentissement de l’afflux des liquidités, marquant ainsi une période de consolidation. Il est important de noter que la part des liquidités détenues par les nouveaux arrivants sur le marché atteint désormais 41%, signalant ainsi un changement significatif de la répartition de la richesse au sein du réseau Bitcoin. Historiquement, cette transition vers la nouvelle demande a souvent dépassé les 70%.

Figure 1 - Répartition des liquidités de Bitcoin en fonction de la durée de garde

👉 En savoir plus - « HODL » – Un signe de ralliement de la communauté Bitcoin (BTC)

Cependant, malgré le ralentissement de l'afflux de liquidités et de l'intérêt spéculatif ces derniers mois, le rebond au-dessus de 68 000 dollars a permis à la plupart des détenteurs à court terme (Short-Term Holders ou STH) de retrouver un « bénéfice non réalisé ».

Cela suggère que malgré la récente instabilité des prix, la plupart des individus ayant achetés du BTC récemment ont désormais un prix d'achat inférieur au prix actuel du marché, comme illustré ci-dessous.

Figure 2 - Évolution des profits pour les détenteurs de BTC à court terme

BTC : Un pari à long terme

Les détenteurs de cycle unique (les personnes qui possèdent du Bitcoin depuis au moins 6 semaines et depuis 3 ans maximum), ont accumulé un « bénéfice non réalisé » significatif depuis que les prix ont dépassé les 40 000 dollars.

Alors que le prix du BTC s'envolait vers le sommet historique de 73 000 dollars, ce groupe a vendu une grande quantité de Bitcoin. Si les prix continuent d'augmenter, nous pouvons nous attendre à ce que ces détenteurs soient incités à vendre davantage, augmentant ainsi leur bénéfice non réalisé.

En ce qui concerne les LTH, il est remarquable de constater que le volume total de BTC détenu dans une situation de perte est pratiquement insignifiant, avec seulement 4,9k BTC (représentant 0,03% de l'offre totale des LTH) acquis à un prix supérieur au prix actuel. Étant donné que les nouveaux sommets historiques n'ont été établis qu'en mars dernier (moins de 155 jours auparavant), ces BTC détenus à long terme dans une situation de perte le sont uniquement par un petit nombre de personnes qui ont acheté au sommet du cycle de 2021 et qui les ont conservés depuis.

Figure 3 - Proportion de BTC détenus à perte pour les LTH au fil des années

En période de marché baissier, les LTH subissent généralement la majorité des pertes non réalisées, tandis que lors de phases euphoriques de marché haussier, leur contribution aux pertes tend vers zéro. Actuellement, ils détiennent une part minime de l'offre en perte, mais représentent plus de 85% de l'offre en profit, comme illustré ci-dessous.

Figure 4 - Répartition des pertes et profits de BTC par les LTH (en pourcentage)

Le ratio de risque du côté vendeur permet d'évaluer comment les détenteurs de BTC à long et court terme agissent sur le marché. Des valeurs élevées indiquent une volatilité accrue, tandis que des valeurs faibles suggèrent un marché plus stable.

👉 Dans l’actualité - Bitcoin, la session boursière du mercredi 12 juin s’annonce sportive ! Voici pourquoi

Récemment, les détenteurs de Bitcoin à court terme ont réinitialisé leurs prises de profit et de perte, indiquant une stabilité des prix. En revanche, les détenteurs de BTC à long terme ont enregistré des prises de profit importantes, près du récent sommet historique de 73 000 dollars, comme le montrent les zones en bleu ci-dessous.

Figure 5 - Prises de profit exercées par les LTH de Bitcoin

Cependant, ces prises de profit restent relativement faibles par rapport aux cycles de marché précédents, suggérant que les LTH pourraient attendre des prix plus élevés avant de vendre davantage. Ainsi, le fait que 100% des hodlers à long terme soient désormais en bénéfice, montre que la patience est un mal nécessaire pour tirer parti des cycles haussiers du Bitcoin.

Sources : Glassnode

