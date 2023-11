Bitcoin (BTC) : la démission de CZ de Binance ne bouleverse pas le marché

Le cours du Bitcoin (BTC) a fait preuve d’une étonnante étanchéité à l’actualité qui a concerné Binance et son désormais ex-PDG, Changpeng Zhao. Le marché reste enfermé dans une inertie haussière, un calme plat alors que la haute finance américaine est partie en vacances jusqu’à lundi pour Thanksgiving.

L'affaire Binance et Changpeng Zhao ne perturbe rien

Au revoir CZ, bienvenue à RT ! C’est donc Richard Teng qui a pris les reines de Binance, la première plateforme d’échange de cryptos à l’échelle mondiale. Pour sauver Binance et surtout pour se sauver lui-même et probablement éviter la case prison, CZ a quitté le navire et Binance paie 4 milliards de dollars pour terminer l’incertitude judiciaire avec les États-Unis.

Cela rappelle à quel point la justice américaine fait la loi dans le monde, l’omniprésence du dollar et l’importance du marché domestique américain amenant souvent les entreprises internationales à plaider coupables avec la justice US pour négocier un accord à l’amiable.

Avec de telles annonces, le cours du Bitcoin (BTC) aurait pu flancher, d’autant plus qu’il est en hausse de plus de 115 % depuis le début de l’année et que la grande majorité des traders court terme sont en gain. Mais ce dernier, après certes une petite volatilité initiale, a continué de construire une phase de transition latérale sous la résistance majeure des 38 000 dollars.

Les enseignements de la carte de liquidités du BTC/USD sont intéressants. La carte permet de voir que les acheteurs sont massivement couverts avec des ordres stops de protection sous les 34 000 dollars. Quant aux vendeurs (qui attendent depuis 1 an une chute du BTC à 12 000 dollars), ils se sont couverts à court terme avec des stops de protection au-dessus de la résistance à 38 000 dollars.

Graphique qui représente la carte de liquidités du cours du BTC/USD

Cela permet de définir les deux hypothèses chartistes simples suivantes :

Le marché continue de construire un trading range, puis casse la résistance à 38 000 dollars avant d’aller chercher les 40/42 000 dollars ;

Le marché casse le support à 34 000 dollars et c’est alors une phase de prise de profit qui débute, tout l’enjeu sera de préserver le support majeur des 30 000/32 000 dollars pour ne pas menacer la tendance haussière annuelle sur le plan technique.

Les institutionnels américains sont partis en vacances pour la fête de Thanksgiving, alors les prochaines séances seront très, très techniques.

La paire BNB/USD est à mettre sous haute surveillance technique

Le token BNB était déjà un baromètre de marché crypto important à suivre, un indicateur de la confiance vis-à-vis des exchanges cryptos. Il l’est encore davantage avec le départ de CZ et l’accord conclu avec le Département de la Justice des États-Unis.

Rappelons que l’exchange Binance assure près de 50 % de la liquidité totale du marché crypto, il est donc vital que l’entreprise ne subisse aucun choc de marché. Pour cela, la paire BNB/USD ne doit pas rompre le support à 200/220 dollars américain.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires et quotidiennes du BNB/USD

