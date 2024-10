Le Bitcoin va-t-il enfin casser la résistance des 70 000 dollars ? Analyse du BTC du 28 octobre 2024

Le lancement d'un marathon de 2 semaines sur les marchés commence dès aujourd'hui. Cette semaine, compte tenu des événements à venir, les chances de voir des mouvements importants sur les actifs risqués sont maximales. Ainsi, Bitcoin pourrait profiter des prochains jours pour sortir de sa longue consolidation.

Une consolidation bullish sur le Bitcoin ?

Nous sommes le lundi 28 octobre 2024 et le prix du Bitcoin évolue autour des 68 800 dollars.

Si la semaine que nous venons de traverser a été calme, comme prévu, l'agitation devrait très rapidement regagner les marchés. Mercredi, jeudi et vendredi seront publiés, dans cet ordre, le chiffre de croissance aux États-Unis, l'inflation PCE, puis le chiffre de l'emploi NFP. L'agitation pourrait toutefois démarrer dès mardi soir avec la publication des résultats d'Alphabet, la maison mère de Google.

Les publications d'entreprises auront un impact direct sur les indices américains, en particulier sur le S&P 500 et le Nasdaq. De bons résultats pourraient conduire à une continuation haussière, tandis que l'inverse pourrait entraîner un retournement de la psychologie du marché.

Cette semaine est sans conteste charnière, puisque l'ensemble des chiffres macroéconomiques s'ajouteront aux résultats des entreprises pour définir le cadre économique dans lequel nous évoluerons en cette fin d'année 2024.

Tous ces événements auront un impact significatif sur l'ensemble des actifs risqués, Bitcoin en tête !

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +2,00 % +0,90 % +4,70 % ETH / Bitcoin -0,30 % -7,70 % -9,90 %

Les achats institutionnels ne ralentissent pas sur le BTC

La semaine dernière, nous avions mis en évidence une accumulation institutionnelle rappelant celle de février 2024. La comparaison peut se poursuivre, puisque la pression acheteuse sur les ETF BTC spot se maintient, ajoutant depuis lundi dernier 1 milliard supplémentaire au solde de ces produits financiers.

Les signaux sont donc toujours au vert du côté de la haute finance américaine, avec l'IBIT de BlackRock qui marque toujours autant les esprits par des achats soutenus et constants depuis le lancement de leur nouvelle campagne marketing autour du Bitcoin et de la valeur ajoutée de ce dernier pour la diversification des portefeuilles.

Historique des flux ETF Bitcoin spot US

Tout ce que vous devez savoir sur les ETF avec notre article explicatif

Bitcoin, les marchés dérivés, correction et retour à la case départ

Du côté des marchés dérivés, après une semaine mouvementée et une correction qui a ramené les intérêts ouverts vers des niveaux inférieurs, les indicateurs sont ce lundi de retour à la case départ. En effet, les prix ainsi que les fonds investis dans les contrats dérivés ont rejoint leur niveau d'avant correction.

Doit-on forcément en conclure qu'une correction est proche ? C'est effectivement un scénario probable, en particulier au vu des fundings qui augmentent et s'approchent de leur zone d'excès, laissant à penser que des positions longues s'accumulent.

Néanmoins, d'autres alternatives sont envisageables, comme un squeeze des positions short au-dessus des 70 000 dollars, ce qui pourrait modérer les intérêts ouverts avant de décider du prochain mouvement.

Maintenir les fundings en zone d'excès est toutefois possible, mais exceptionnel ; cela traduit une psychologie de marché largement optimiste. Pour vous remettre dans le contexte, voici les dernières périodes durant lesquelles ces niveaux ont été régulièrement franchis :

novembre 2020 à mai 2021,

septembre à novembre 2021,

novembre à décembre 2023,

février à mars 2024.

Marchés dérivés du Bitcoin en journalier

Bitcoin, le franchissement se prépare

Le BTC clôture la semaine en formant un chandelier japonais qui pourrait être caractérisé comme un « pendu » si l'action des prix venait à retracer et clôturer sous les plus bas de la semaine dernière.

Cette figure, qui pourrait marquer la fin de la tendance haussière depuis les 50 000 dollars, permet de mettre en évidence qu'à l'inverse d'un marché semblant au bord de l'euphorie, il existe encore des scénarios offrant des alternatives baissières pour Bitcoin.

Ces scénarios n'ont néanmoins, au stade où nous en sommes, pas la faveur des probabilités, puisque les tendances de fond, de moyen et de court terme sont haussières.

Notre guide pour acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024

Bitcoin semble donc engagé dans un développement haussier, montrant avec conviction la volonté de chasser les liquidités au-dessus des 70 000 dollars.

Ce scénario conserve de bonnes probabilités de succès tant que les consolidations se maintiennent au-dessus du retracement de Fibonacci 0.236, soit au-dessus des 65 500 dollars. Ces consolidations sous résistances sont considérées comme haussières, car elles indiquent une dominance des acheteurs face au camp des vendeurs.

Une telle anomalie ne peut se produire qu'avant un franchissement de résistance, car dans un cas standard, la résistance rejette les prix avec des vendeurs qui, à minima, offrent une pression à la vente, générant mécaniquement une baisse des prix.

Dans le cas où les vendeurs parviendraient à reprendre la main et à clôturer sous les 65 500 dollars, l'objectif le plus évident se situe dans la zone des 61 000 à 63 000 dollars, où des liquidités attendent le BTC et où le prochain mouvement pourrait se décider.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, Bitcoin maintien sa tendance haussière à l'approche de résistances majeurs. Le prix du BTC consolide dans une zone de retracement serrée favorisant une prochaine cassure haussière. Toutefois, la forme de la bougie de la semaine dernière pourrait valider un « pendu » en cas de clôture sous les 65 500 dollars ajoutant aux probabilités d'un retour proche des 61 000 dollars.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse sortir de sa consolidation 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

