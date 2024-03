Bitcoin (BTC) : les capacités du Lightning Network atteignent un nouveau record

Alors que le Bitcoin (BTC) atteint de nouveaux records de prix aujourd’hui, les yeux se tournent vers les solutions de scalabilité telles que le Lightning Network. Celle-ci vient elle aussi d’atteindre un record de capacité. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Le Lightning Network grandit aux côtés de Bitcoin

D’après une analyse de nos confrères de The Block, la capacité en dollars (USD) du Lightning Network n’a jamais été aussi élevée. Sur le dernier mois, sa capacité en dollars a bondi de 37 %, alors que le prix du Bitcoin explosait. Le Lightning Network affiche désormais une capacité de 325 millions de dollars, du jamais-vu pour la solution de seconde couche :

La hausse nette de la capacité en dollars du réseau est bien sûr due à la hausse du cours de la plus grande cryptomonnaie. Cela veut dire que les dollars utilisés pour effectuer des transactions via le Lightning Network sont plus nombreux que jamais.

De manière intéressante, ce n’est pas le cas des BTC qui sont utilisés par les canaux bidirectionnels de la solution de seconde couche. Comme on le voit sur le graphique, la capacité en BTC du réseau de paiement est en effet plus basse, et estimée à 17 % de moins que son record absolu. Sur le dernier mois, elle affiche par ailleurs une baisse légère de 5 %.

Le Lightning Network, pilier des layer 2 de Bitcoin ?

Longtemps considéré comme la seule solution de seconde couche viable du réseau Bitcoin, le Lightning Network est désormais entouré d’autres layer 2 aux dents longues. Ces derniers disposent souvent de cryptomonnaies associées, et on a noté une hausse nette des cours de ces dernières depuis le début de l’année 2024.

Face à cela, le Lightning Network commence (presque) à faire figure d’ancêtre, mais les derniers chiffres montrent bien que son réseau continue d’être utilisé par ceux qui ont besoin de réduire les frais d’utilisation. On rappelle par exemple que le Salvador a fait du Lightning Network un pilier de son adoption du Bitcoin. L’ancêtre montre donc qu’il continue à séduire une partie des utilisateurs de la plus grande cryptomonnaie.

Source : The Block

