Le Bitcoin (BTC) se rapproche à nouveau des 70 000 dollars après 3 semaines de hausse

Après un mois de juin et une première quinzaine de juillet difficiles, le Bitcoin a confirmé sa reprise haussière durant le week-end. Désormais, l’actif se rapproche de nouveau du cap symbolique des 70 000 dollars. Regardons les chiffres de plus près.

Le Bitcoin (BTC) flirte une nouvelle fois avec les 70 000 dollars

Après un printemps en demi-teinte et un mois de juin sous le signe de la baisse, le Bitcoin (BTC) semble avoir regagné de la vigueur au mois de juillet. Tandis que celui-ci touche à sa fin, le BTC se rapproche petit à petit des 70 000 dollars, un niveau qu’il n’a plus revisité depuis le 10 juin dernier.

C’est ainsi qu’après un important point bas à 53 450 dollars le 5 juillet, l’actif a depuis progressé de 30 % pour s’échanger, lors de l’écriture de ces lignes, à 69 570 dollars :

Figure 1 — Cours du BTC en graphique journalier

Du côté des liquidations, ce sont, sans véritable surprise, majoritairement les positions short qui se font piéger. Durant les dernières 24 heures, 83 millions de dollars de positions ont été liquidés, dont près de 80 % sont des ventes à découvert :

Figure 2 — Liquidations sur 24 heures sur le marché des cryptomonnaies

Parmi les raisons de cette hausse, il y a évidemment le contexte politique aux États-Unis.

Les États-Unis au cœur de l’action des prix

En première raison, une part de l’écosystème est suspendu aux promesses de Donald Trump, notamment celle de virer Gary Gensler de son poste de président de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Toujours aux États-Unis, nous pouvons également souligner le projet de loi de la sénatrice Cynthia Lummis, qui imposerait à la Réserve fédérale de détenir du BTC.

À plus long terme, il est intéressant de constater que le prix du Bitcoin parvient à défendre des zones proches de son plus haut historique (ATH). Lors de l’écriture de ces lignes, l’actif n’est plus qu’à 5,9 % de ce fameux ATH, atteint le 14 mars dernier pour un prix de 73 738 dollars. Toutefois, le prix n’est pas encore parvenu à dépasser franchement le plus haut de novembre 2021 à 69 000 dollars.

Tandis que le contexte électoral semble freiner l’envolée des prix, qui avaient été portés tout au long de 2023 par la perspective des ETF spot, l’échéance du 5 novembre pourrait ainsi constituer un tournant.

Pour ce qui est d’une perspective baissière, nous pouvons noter que malgré les ventes de BTC du gouvernement allemand et les remboursements de Mt. Gox, le Bitcoin a tenu bon avant de retrouver le chemin de la hausse.

Sources : TradinView, Coinglass

