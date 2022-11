Bitcoin (BTC) : la purge finale du bear market est en cours

L’affaire FTX a fait entrer le marché des cryptomonnaies dans la phase finale du bear market, celui qui a commencé au printemps 2021, quand les taux d’intérêt ont commencé à remonter et que le dollar américain faisait un point bas de long terme. Le cours du Bitcoin (BTC) développe maintenant sa dernière vague de baisse, la 5e, celle qui constitue (à mon humble avis), une opportunité de long terme.

L’affaire FTX et le risque systémique

Retour sur terre brutal pour le cours du Bitcoin (BTC) qui s’accrochait au support des 19 000 $ depuis plus de 6 mois et qui commençait à bénéficier d’un contexte cross-assets plus favorable (les taux d’intérêt et le dollar américain sur le Forex ne montent plus).

Mais il a fallu que le marché crypto se cherche une raison de chuter qui lui est propre, le risque de faillite d’un exchange crypto majeur à l’échelle mondiale.

Notre équipe a publié et continue de publier de nombreux articles d’information sur le cours du Bitcoin, les actualités des crypto monnaies, je vous invite à suivre l'affaire FTX, la chute du 2eme exchange mondial.

Ma spécialité, ce sont les graphiques. Mais il faut bien avoir à l’esprit que l’affaire FTX, si elle ne se solde pas rapidement par une solution de sauvetage, représenterait alors un risque systémique pour l’écosystème, balayant ainsi toute pertinence à la vue technique.

Dans mes deux précédentes analyses, j’avais mis en évidence que la volatilité du BTC atteignait son plancher historique, un évènement susceptible de créer une explosion de la vol. Nous y sommes et le marché a tranché pour la trajectoire baissière.

Sur le plan fractal, en particulier l’approche en vagues d’Elliott, j’estime que le cours du bitcoin construit maintenant la vague 5 du bear market, c’est la dernière jambe de baisse, celle qui est une opportunité de long terme technique (sauf risque systémique).

Le graphique ci-dessous dévoile les bougies japonaises hebdomadaires du BTC, avec une échelle logarithmique et le décompte en 5 temps. La cible « théorique » de cette vague 5 se situe entre 9 800 $ et 13 800 $.

Il s’agit de l’intervalle de prix à défendre impérativement, sous peine de remettre en cause la tendance haussière long terme.

Graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires du cours du bitcoin en logarithmique

💡 Vous appréciez les analyses techniques de Vincent Ganne ? Quotidiennement, il réalise des analyses exclusives sur le Grille Pain, notre groupe composé d'experts pour vous faire progresser sur le marché des cryptomonnaies :

Cryptoast Premium Vincent Ganne analyse tous les jours les marchés crypto sur notre groupe Premium

Deux graphiques qui pointent la zone d’intérêt long terme de cette dernière purge

J’ai sélectionné deux graphiques qui représentent chacun à leur manière l’écart à la moyenne du prix du Bitcoin.

Le message commun est le suivant : dans un contexte de marché qui écarte le risque fondamental systémique, alors le cours du bitcoin est tout proche d’une zone d’achat de très long terme.

Il est donc impératif qu’une solution fiable financièrement soit trouvée pour FTX, car dans le cas contraire, le marché s’enfoncerait dans un no man’s land technique, qui signerait la fin de la dynamique haussière démarrée il y a plus de 13 années.

Ce premier graphique montre qu'une ligne de support est en vue sur la courbe du pourcentage de drawdown du Bitcoin vis-à-vis de son ancien record historique.

Graphique qui expose la courbe du drawdown en % du BTC depuis son ancien retour historique (ex-ATH)

Ce second graphique devrait vous faire penser au modèle du Stock To Flow, mais c'est un peu différent.

Il s'agit avant tout d'une représentation d'écart type qui démontre que si le marché ne fait pas un creux majeur dans la zone de prix des 10 000 $ / 14 000 $, alors il entrera dans une phase technique encore inconnue dans sa jeune histoire.

Graphique qui expose l'indicateur Bitcoin Power Low Corridor de Capriole Investments Limited

👉 Découvrez notre article pour acheter du Bitcoin

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.