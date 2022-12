Bitcoin (BTC) : le prochain décalage de prix sera pour avant Noël

Cela fait maintenant un mois que l’affaire FTX est venue bouleverser le marché crypto, un cygne noir fondamental qui a déployé toute l’envergure de ses ailes pour créer un trou noir au sein de la confiance vis-à-vis de l’écosystème. 30 jours plus tard, le calme est revenu mais attention, la volatilité historique du Bitcoin (BTC) est proche d’un plancher de long terme.

La participation institutionnelle reste stable pendant la phase d’audit des plateformes

J+30 ! Cela fait maintenant 30 jours et 20 sessions boursières que le dernier choc baissier a eu lieu sur le marché des cryptomonnaies et sur cette période, les prix se sont stabilisés de manière étonnante. Le choc baissier s’est déroulé sur 2 séances avant de laisser la place à la nouvelle thématique d’inquiétude fondamentale, l’audit financier des principaux acteurs cryptos.

Les investisseurs laissent donc encore une chance à l’écosystème pour qu’il démontre sa capacité à s’aligner sur les standards d’audit de la finance traditionnelle. Les cryptos sont considérées comme une classe d’actifs à part entière depuis les années 2018/2020, mais elles n’ont jamais été considérées comme l’égal des autres marchés (actions, obligations, crédit, forex) du fait d’un manque de régulation/transparence.

Le marché crypto est entré dans une nouvelle séquence fondamentale de sa jeune existence et cela commence par la preuve de réserves, l’étape première avant d’envisager ces prochains mois un audit comptable approfondi par les cadors mondiaux du secteur.

Binance semble tirer son épingle du jeu en termes de volume de réserves et de diversification, dans tous les cas, cela contraint l’ensemble des plateformes à jouer le jeu de cette nouvelle exigence de transparence demandée par les investisseurs institutionnels.

D’ailleurs ces derniers se montrent patients depuis un mois, avec une stabilisation, voire une (très) légère remontée de leur exposition. Pour suivre la participation globale des institutionnels au marché crypto, je vous recommande le baromètre de l’asset under management (AUM) du plus grand ETF Bitcoin mondial, celui de l’émetteur Proshares et son fameux BITO (c’est le code mnémonique du produit).

L'AUM a culminé à près de 1,5 milliard de dollars et se trouve désormais stable autour des 570 millions de dollars. La fin du bear market sera en premier lieu indiqué par un retournement haussier de la participation institutionnelle, au stade actuel, ils attendent pour voir.

Figure 1 : Graphique qui expose l’AUM de l’ETF BITO de Proshares

Attention, la mesure de la volatilité historique du Bitcoin arrive sur un support de dimension extrême

Une quasi-certitude technique a fait son apparition dans mon esprit cette semaine : le prochain décalage du marché des cryptos aura lieu avant Noël.

Ce décalage aura une amplitude de plusieurs milliers de dollars et sera soit la purge finale à 10 000 $ soit le signal de fin du bear market avec un puissant dépassement de résistance chartiste.

Cette conviction, je la tiens de l'analyse chartiste appliquée à la courbe de la volatilité historique à 7 jours du cours du Bitcoin (voir le graphique ci-dessous). La volatilité du Bitcoin vient en effet de casser son support de la fin du mois d'octobre dernier, c'est un signal de poursuite de la tendance baissière de la volatilité, qui s'est complètement écrasée depuis le choc baissier du début du mois de novembre.

Le plancher historique de la volatilité du BTC est à présent en vue, un niveau qui va créer un puissant rebond de vol, avec quelques occurrences passées comme la chute de 6 000 $ à 3 000 $ en 2018, la hausse de 4 000 $ à 10 000 $ en 2019 ou encore la hausse de 10 000 $ à 70 000 $ en 2020.

Le cours du Bitcoin va donc faire son choix technique lors des deux prochaines semaines et le mouvement sera très impulsif.

Figure 2 : Volatilité historique à 7 jours en données hebdomadaires du cours du Bitcoin

Sources : Figure 1 : Ycharts.com Figure 2 : TradingView

