Bitcoin (BTC) : ce mois de novembre 2022 va être très impulsif

Vincent Ganne, est à la fois stratégiste de marché, analyste technique, formateur sur la bourse et intervenant sur BFM Business. Fort d’une longue expérience dans le domaine de l’analyse, il offre une approche globale des marchés financiers. Aussi bien d’un point de vue macroéconomique, que d’un point de vue microéconomique. Vincent Ganne utilise également de nombreux aspects de l’analyse graphique dans le but de prévoir les tendances des actifs financiers à moyen et long terme.