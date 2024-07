Bitcoin (BTC) : Mempool Accelerator ouvre sa bêta pour accélérer la vitesse des transactions

Afin d’accélérer des transactions éventuellement bloquées sur le réseau Bitcoin (BTC), Mempool a lancé la bêta de son service Mempool Accelerator. Comment est-ce que cela fonctionne ?

Mempool Accelerator permet d’accélérer ses transactions Bitcoin (BTC)

Outre l’architecture d’une blockchain, l’un des points déterminants pour la vitesse d’une transaction est les frais payés. Dans le cas de Bitcoin (BTC), la quantité de satoshis dépensée en fonction des données générées permet ainsi d’influencer les mineurs dans leur manière de prioriser l’inclusion d’une transaction dans un bloc.

Ainsi, il est possible de payer des frais de transaction plus généreux, de façon à ce qu’une transaction soit perçue comme plus attrayante pour ces mineurs. À partir de ce constat, Mempool a développé un service permettant d’accélérer ces transactions, en versant une prime aux mineurs pour passer en priorité. Ce service, nommé Mempool Accelerator, est désormais disponible en version bêta, en partenariat avec plusieurs entreprises de minage :

Mempool Accelerator™ fixes this Launch of open beta starts today! Click Accelerate from the transaction page and pay with lightning or fiat.

No sign up necessary. Initial mining pool partners make up 40% of Bitcoin’s global hashrate: @FoundryServices, @MarathonDH, @SBICrypto,… pic.twitter.com/NIQXq53ZRb — mempool (@mempool) July 27, 2024

💡 Qu'est-ce que le mempool d'une blockchain ?

La particularité de ce service par rapport à d'autres moyens d'accélérer une transaction est qu'il fonctionne de manière hors chaîne, libérant ainsi de la nécessité d'envoyer de nouvelles informations sur la blockchain soi-même :

Mempool Accelerator™ est un service permettant de confirmer vos transactions bloquées en payant des frais hors bande. Mempool envoie votre demande d'accélération à nos partenaires de pool minier. Les partenaires qui choisissent d'accepter votre demande d'accélération priorisent votre transaction en fonction de votre nouveau taux de frais accéléré.

Ainsi, il est possible de payer cette prime à Mempool depuis le réseau principal, depuis le Lightning Network ou même en monnaie fiat.

Par ailleurs, il est possible de voir quelle transaction a bénéficié d'une accélération, au moyen d'un code couleur. En l'occurrence, ces transactions apparaissent en violet sur Mempool :

As part of our mission to improve transparency, the block audit feature has been updated to incorporate acceleration bid boosts (the numbers in purple). pic.twitter.com/YGdPiBmRCz — mempool (@mempool) July 27, 2024

👉 Dans l'actualité également — Le Bitcoin (BTC) se rapproche à nouveau des 70 000 dollars après 3 semaines de hausse

Par ailleurs, il n'est pour le moment pas possible d'annuler l'accélération d'une transaction une fois celle-ci demandée. En sus, Mempool permet aux développeurs d'applications d'utiliser cet outil dans leurs travaux, au moyen de connexions API.

De son côté, le BTC s'échange à 69 700 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 2,45 % sur les dernières 24 heures.

Source : Mempool

