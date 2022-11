Bitcoin (BTC) : « Il faut briser les ailes du cygne noir ! » L'analyse technique de Vincent Ganne

Le cygne noir FTX et ses ramifications, ainsi que le coût de l’énergie pour les activités de mining, continuent d’exercer une pression baissière sur les cours du Bitcoin et des cryptomonnaies, d’autant plus dommageable que l’attrait pour le marché des actions a fait son grand retour depuis le short squeeze du jeudi 13 octobre. Faisons fi de ce contexte difficile et établissons un diagnostic technique sans filtre du marché crypto.

