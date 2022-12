Bitcoin (BTC) : une divergence technique haussière se construit – L'analyse technique de Vincent Ganne

Le marché des cryptomonnaies s’est stabilisé depuis deux semaines, limitant la casse dans le sillage des deux séances de décrochage des 7 et 8 novembre dernier. La faillite de FTX a certes emporté quelques dominos avec elle, mais la dynamique des retraits de fonds des plateformes centralisées s’est calmée, avec un solde net dépôts/retraits à nouveau positif sur les 7 derniers jours. L’analyse technique suggère quant à elle que le marché est dans une zone d’achat de long terme.

Bitcoin, le Stock to Flow indique une zone d’intérêt de long terme pour le camp acheteur

Si l’on fait fi de la crise de confiance en cours vis-à-vis des cryptos post-faillite de FTX, de nombreux indicateurs techniques continuent de suggérer que le cours du Bitcoin (BTC) se trouve dans une zone d’intérêt acheteur sur le long terme.

Le débat actuel entre les chartistes est de déterminer si la capitulation a eu lieu, c’est-à-dire si les 76 % de baisse depuis l’ancien record historique (70 000 $ en novembre 2021) sont suffisantes pour avoir dégraisser le mammouth.

Le champ de bataille oppose ceux qui considèrent qu’une chute finale vers 10 000 $ / 12 000 $ est la purge manquante, à ceux qui sont déjà entrés dans une phase d’accumulation haussière sur le long terme. Vous devez bien garder à l’esprit que ces considérations techniques n’ont de valeur que si le risque systémique est écarté et au stade actuel, sa probabilité est encore importante.

Mais allons au bout de la réflexion avec un modèle très apprécié des Bitcoin maximalistes, le modèle du Stock to Flow. Ce modèle est basé sur la rareté relative du bitcoin, avec un rythme de production qui décroit dans le temps (via le processus du halving) relativement à l’utilisation du stock de BTC en circulation.

Au moment où j’écris ces lignes, l’écart entre le prix du bitcoin et la ligne du stock to flow est à son plus bas historique, proche du niveau d’écart de l’année 2011. L’aspect temporel est aussi intéressant avec en moyenne un cours du bitcoin qui termine son bear market 473 jours avant le prochain halving, nous sommes actuellement à 511 jours du halving du printemps 2024.

Alors vous allez dire : « Il a encore cherché et trouvé un argument d’écart à la moyenne en faveur du rebond ». Eh bien oui, mais seul l’avenir nous dira si cet argument a de la valeur.

Figure 1 : Modèle du « Stock to Flow » avec l’indication de l’écart temporel entre le bottom d’un bear market et le prochain halving du Bitcoin

Sur le plan technique, une divergence haussière est en train de se former sur le graphique en données hebdomadaires

La capitalisation boursière totale crypto et le cours du bitcoin se sont stabilisés assez rapidement dans le sillage de la faillite de FTX, en revanche, aucune configuration chartiste de renversement haussier n'a pas pour le moment été validée. Il faut bien comprendre que tant que le BTC se maintient en dessous de la résistance graphique majeure des 20 000 $, c'est le bear market qui continue d'avoir le dessus et la cible des 12 000 $ qui est engagée.

Mais à titre personnel et àmha (pour à mon humble avis; j'aime bien cet acronyme), cette zone de prix est trop consensuelle, tout le monde l'attend, même les « findumondistes ».

Quoiqu'il en soit, elle peut être rejointe à la moindre mauvaise nouvelle fondamentale, ça, je vous l'accorde. En revanche, je continue de voir des divergences techniques haussières depuis la dernière chute du marché, en particulier celle bien visible sur l'indicateur technique RSI en données hebdomadaires. Bref, seul le Dieu de la bourse a la réponse finale.

Figure 2 : Graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires du cours du Bitcoin

Sources : Figures 1 et 2 - TradingView

