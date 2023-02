Bitcoin (BTC) : les deux clés de voûte de la tendance de long terme

En dépit d’un cadre fondamental qui demeure très contraignant pour les actifs risqués en bourse (marché actions & marché cryptos), inflation résiliente et probabilité non négligeable d’une récession à horizon 12 mois, le cours du bitcoin se maintient en position latérale sous la résistance technique majeure des 25300 dollars. Faisons le point sur le plan fondamental et graphique.

