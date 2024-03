Le Bitcoin (BTC) atteint 70 000 dollars et dépasse son plus haut historique (ATH)

Quelques jours après avoir timidement franchi son All-Time-High (ATH), c'est-à-dire son point le plus haut historique, le prix du Bitcoin (BTC) récidive et dépasse la barre des 70 000 dollars. Quelques minutes après, le cours a dégringolé de près de 5%. On fait le point sur la situation.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/bitcoin-btc-atteint-70-000-dollars-depasse-plus-haut-historique-ath/