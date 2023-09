Bitcoin (BTC) s'accroche à la paroi de la falaise ! Qu'attendre des prochains jours ?

Le cours du bitcoin déploie toutes ses forces pour essayer de maintenir au-dessus des plus bas du mois de juin dernier, les 24 800 / 25 000 dollars, point de départ à l’époque d’une impulsion haussière liée aux premières demandes d’autorisation d’ETF bitcoin spot. Est-ce le chant du cygne pour bitcoin ? La réponse finale avec la Réserve Fédérale le mercredi 20 septembre prochain.

Réserve Fédérale des Etats-Unis, ne mettons pas la charrue avant les bœufs

Une expression est en vogue en France depuis le 18è siècle au sein des érudits, c’est le chant du cygne. Le cygne, quand il voit venir la mort, se mettrait alors à chanter de la plus belle des façons avant de rendre son dernier soupir.

Alors la tentative de préserver une ultime fois le support à 25 000 dollars est-elle le chant du cygne pour le prix du bitcoin ?

Une chose est certaine, le Bitcoin a démontré depuis le mois de novembre dernier sa capacité à faire face, vent debout, à de multiples coalitions qui n’ont eu de cesse de souhaiter sa chute. Nous faisons bien mention de sa chute en bourse, mais aussi de sa chute en tant que projet, en tant que philosophie.

Cette semaine encore, ce sont les chiffres de l’inflation aux États-Unis qui représentaient une menace directe pour le BTC, des données publiées mercredi et qui confirment le rebond de l’inflation nominale américaine, alors que le repli de l’inflation sous-jacente (celle qui exclut les éléments les plus volatils comme par exemple le rebond du prix du pétrole) est venu rassurer les marchés financiers.

La bonne nouvelle qui en résulte est le fait que les taux d’intérêt du marché n’ont pas dépassé leurs records annuels, ce qui serait synonyme de décrochage pour le prix du BTC en bourse. En revanche, soyez clair, ce n’est qu’une bataille fondamentale qui a été emportée, la victoire fondamentale totale est très, très loin d’être acquise.

La suite des évènements ? C’est la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) qui devrait permettre à bitcoin de faire son choix final sur le support, le briser avec fracas ou rebondir pour de bon et repartir à l’attaque, tambour battant, des sommets annuels.

La FED pourrait en effet marquer une pause mercredi prochain dans son cycle de hausse de taux, mais le marché va surtout être attentif à la mise à jour de ses projections macro-économiques en matière d’inflation et d’emploi.

Par conséquent, « tempus narrabo », comme disaient les romains. Autrement dit, « qui vivra verra ! », pour les moins bilingues d'entre vous.

Graphique issu du ministère du Travail des Etats-Unis et qui dévoile les courbes de l’inflation nominale, de l’inflation sous-jacente et de l’inflation des services pour les USA et selon l’indice des prix CPI en rythme annuel

Sur le plan technique, bitcoin s’accroche à deux mains à la paroi rocheuse

Revenons à présent à l’analyse technique du cours du bitcoin. Ce dernier me fait parfois penser à un sportif de haut niveau, un alpiniste suspendu les pieds dans le vide à une paroi rocheuse avec les deux mains encore solidement agrippées au sommet.

Cette métaphore fera office d’analyse technique du cours du bitcoin cette semaine, il est nécessaire de franchir une résistance pour se mettre à l’abri. Je pense que le dépassement de la résistance à 27 000 dollars sur la base d’une clôture quotidienne serait déjà un bon signal graphique de mise à l’abri, en attendant, la prudence reste de mise.

Graphique réalisé avec le site TradingView et qui affiche les bougies japonaises hebdomadaires et quotidiennes du contrat future BTC de la bourse de Chicago (CME)

